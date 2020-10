CAOS: Provocan 700 Km de tráfico en intento por salir de París (VIDEO)

La congestión vehicular en París batió un récord la noche de este jueves mientras los residentes intentaban abandonar la ciudad horas antes de que inicie el segundo confinamiento decretado por las autoridades dado el aumento de infecciones por coronavirus.

Los atascos en las salidas de Paris se extendieron por unos 700 km de carretera y con vehículos que avanzaban muy lentamente, recogen medios locales. Muchos parisinos aparentemente optaron por pasar el inminente encierro en casas de campo.

Las sorprendentes imágenes del “éxodo”, como lo llamaron algunos usuarios en redes sociales, dejan en evidencia el caos. “El tráfico de París es mítico, pero nunca había visto algo así”, escribió un internauta de Twitter.

Las vistas aéreas muestran las calles repletas de vehículos, mientras que algunos testigos se quejaban de los conductores impacientes que hacían sonar las bocinas.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció esta semana que a partir del viernes entra en vigor un nuevo confinamiento en todo el territorio nacional. Las nuevas restricciones permanecerán vigentes hasta el 1 de diciembre.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl

— Michael E. Webber (@MichaelEWebber) October 29, 2020