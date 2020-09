Basura que tiran en Parque Natural se devuelve a sus dueños por paquetería

La próxima vez que vayas a dejar basura tirada dentro de un parque natural piénsalo dos veces porque esa basura podría regresar a tu domicilio a través de paquetería.

Así es como el Parque Nacional Khao Yai, en el nordeste de Tailandia, ha encontrado un modo peculiar de hacer frente a la mala costumbre de los visitantes de arrojar basura al suelo en sus instalaciones.

El ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Tailandia, Varawut Silpa-archa, ha dado la orden a los funcionarios del parque de que metan los desperdicios en paquetes y los envíen por correo a las direcciones que registraron los visitantes durante su estadía, de acuerdo con información del Bangkok Herald.

Según informó el ministro, durante el anterior fin de semana los visitantes del parque dejaron una gran cantidad de basura y restos de comida esparcidos por el parque, que abarca más de 2 kilómetros cuadrados, a pesar de contar con contenedores de basura.

If you litter Khao Yai national park #Thailand, your rubbish may come back to haunt you. https://t.co/MNij3Z0l30

— Kaveh Zahedi (@donkaveh1) September 18, 2020