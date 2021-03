Párroco se niega a bendecir ramos al no poder bendecir unión de parejas homosexuales

Compartir esta publicación













Párroco se niega a bendecir ramos al no pode r bendecir unión de parejas homosexuales

El párroco Giulio Mignani, de la pequeña localidad Bonassola, en Liguria, no quiso bendecir las palmas y ramos en la misa del Domingo de Ramos, como forma de protesta después del reciente documento del Vaticano que prohíbe la bendición de las uniones entre parejas del mismo sexo.

“Si no puedo bendecir a homosexuales, tampoco bendigo las palmeras y las ramas de olivo”, afirmó el párroco, protagonista de esta historia que publica Corriere Della Sera. Don Giulio, que ya se había puesto del lado del colectivo de la bandera arcoíris anteriormente, explicó el motivo de su protesta durante la homilía de la eucaristía del Domingo de Ramos, celebración que inaugura la Semana Santa en la tradición cristiana.

Medios italianos informaron que, el párroco ya conocido por algunos gestos que han levantado polémica, explicó en su sermón su protesta ante una iglesia que, dijo, “ha bendecido las armas y hoy ¿Cómo prohíbe la bendeción de una pareja que se ama sólo por ser homosexual”

“En la Iglesia todo está bendecido, no solo las palmas sino a veces, lamentablemente, hasta las armas”

Perché il parroco Giulio Mignani ha deciso di non benedire le palme come forma di protesta contro il documento della Congregazione per la dottrina della fede che vieta la benedizione delle unioni di coppie omosessuali pic.twitter.com/hLQzDhbJux — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) March 29, 2021

Según la prensa italiana, el domingo, el párroco Giulio explicó que la bendición de las palmas está “ligada a la procesión en memoria de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén” y, al no poder hacer procesión por las reglas anti-COVID, no tenía sentido bendecir las palmas. Pero, considera que tampoco tenía sentido realizar la bendición de las palmas ya que no posibilitaba incluir a los homosexuales.

El párroco denuncia que para el cristianismo “el amor verdadero y sincero de dos personas no puede ser bendecido por tratarse de homosexuales”.

Giulio afirma que “pueden prescindir fácilmente de la bendición de ella, porque Dios estará dispuesto a bendecirlos”.