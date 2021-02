Covid-19: Participan estudiantes del Colegio de Laredo en vacunación

Estudiantes de enfermería del Colegio de Laredo (LC) participan como voluntarios en coordinación con el gobierno de Laredo, en la vacunación de personas contra el Covid-19.

El sábado, más de una docena de estudiantes, con un riguroso entrenamiento clínico, participaron en la vacunación masiva de 3 mil personas.

El campus del sur fue uno de 14 puntos de vacunación donde se administraron más de 3 mil vacunas.

Los estudiantes del programa vocacional de enfermería de LC y su instructor Tracy Humphries se encargaron de aplicar 200 vacunas a residentes del condado de Webb.

Cabe mencionar que apenas la semana pasada se dio a conocer que este programa de enfermería fue clasificado como el número uno en la región suroeste por el sitio NursingProcess.org sobresaliendo entre 260 programas de cuatro estados.

Este año ha sido de buenos logros para el Colegio de Laredo porque también recibió una distinción estelar como el mejor programa de enfermería con bachillerato asociado (ADN) en la región suroeste de la nación.

“Estamos orgullosos de continuar con el legado de excelen cia en el cuidado de la salud y de ayudar a nuestra comunidad, especialmente en estos tiempos de crisis por la pandemia de Covid”, dijo el doctor Ricardo Solís, Presidente de LC.

Agregó que la institución se siente honrada de participar en este programa de vacunación y ser parte en combatir al virus.

