Joven de 14 años muere por ataque de perro pastor alemán

ESTADOS UNIDOS.- En Minnesota, Estados Unidos, un nuevo caso de violencia y agresión tomó como víctima a un menor de 14 años y a un perro pastor alemán de pelo largo con tres años de edad. De acuerdo con los reportes, el adolescente habría sido encargado por sus padres de “ir a cuidar a los perros”, pero al hacerlo sufrió un ataque por uno de ellos.

Cuando los padres de Dion Bush se percataron de que su hijo no regresaba del encargo, decidieron llamar a la Policía para dar con su paradero.

Minutos después de que los oficiales iniciaran la búsqueda cerca del domicilio de la familia, uno de los elementos encontró al joven inconsciente cerca del pastor polaco de la familia. El informe de las autoridades detalló que el can estaba muy excitado y mostraba un comportamiento agresivo.

El joven recibió una serie de mordidas que le causaron varias complicaciones. Sumado al hecho de la adrenalina del momento y el miedo del menor, su muerte fue casi inmediata.

Según la declaración de la familia, el menor se encargó de cuidar a los perros porque su padre había sufrido una lesión reciente que le impidió la movilidad, por lo que no pudo vigilarlo mientras se dirigía al patio.

Bajo la decisión de los Bush, el perro fue sacrificado por considerarse “un peligro para el bienestar de la sociedad”, pero cabe señalar que éste había llegado hace seis meses desde Polonia para servir en la reproducción de esta especie con fines lucrativos.

“Todavía estamos tratando de determinar qué haría que el perro hiciera eso”, agregó uno de los oficiales.

Debido a que la familia de Dion se dedica a la cría de perros de razas grandes, hasta el momento se desconoce el estado de salud y cuidado bajo el que estaban estos animales al momento del ataque.

