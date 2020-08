Patea a su mujer

Toda la noche estuvo riñéndole a la mujer y ya de mañana le dio de patadas afuera de la casa frente a los niños, luego le propinó varios puñetazos cuando ella pretendió marcharse con una maleta de ropa.

Rodolfo López, de 49 años, fue arrestado el jueves a las 7:15 de la mañana, en una casa del barrio El Trompe, por lesiones en un caso de violencia de pareja. Afuera de la vivienda, cuando la señora preparaba a los niños para las clases, el tipo le dio de patadas. Luego, cuando la mujer entró al domicilio para recoger algunas prendas en un veliz y marcharse, López continuó con la agresión, ahora fue con los puños.

Los patrulleros llegaron y vieron a la pareja discutiendo afuera de la dirección, los separaron, luego los oficiales dieron cuenta de los golpes en la cara de la dama, presentaba inflamación y moretones o enrojecimiento en las mejillas y otras áreas del rostro, entonces detuvieron al tipo.

La jueza de Paz, Leticia Martínez, como medida de protección, negó el beneficio de libertad caucional al iracundo sujeto.

Ella dijo que la noche anterior estuvieron discutiendo y luego por la mañana del jueves, ella se levantó ella a preparar a los chicos para las clases y el tipo también se puso en pie y continuó o reanudó la pelea, pero de inmediato pasó a los golpes

