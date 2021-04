Pateros arrojan a bebé migrante de 6 meses al Río Bravo en Roma, Texas

Sola e indefensa, una bebé de seis meses de edad fue hallada y rescatada de en el Río Bravo , luego de que pateros la arrojaran al agua tras haber agredido a su madre, a quien dejaron con la pierna rota.

Según un comunicado del Departamento de Seguridad Pública de Texas, la niña fue hallada en Roma, Texas, ciudad colindante con la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas al otro margen del río, del lado mexicano.

La zona de la frontera chica es considerada uno de los puntos principales del Valle de Río Bravo por los que la mayoría de los migrantes intenta cruzar hacia los Estados Unidos.

Según la información oficial. e; pasado 16 de marzo, las autoridades fronterizas de esa población texana rescataron a la menor y a su mamá del agua, con ayuda del grupo de operaciones especiales, así lo informó el Departamento de Seguridad Pública de Texas en un comunicado.

Tras investigar los hechos, los agentes descubrieron que la mujer y su pequeña hija cayeron al río luego de que un contrabandista de personas las arrojara desde una balsa, dejándolas a su suerte y exponiéndolas ante el riesgo de ahogarse.

Además, se detectó que la migrante tenía una pierna rota al momento de ser salvada, debido a que fue violentada en México por uno de los traficantes que iba a cruzarla a Estados Unidos junto su bebé.

A child cries as he is unloaded from an inflatable raft after being smuggled into the United States by crossing the Rio Grande River in Roma, Texas

Credit: AP Photo/Dario Lopez-Mills pic.twitter.com/SBmEIZVoh1

— Pixiedust (@PixiedustJtT) March 31, 2021