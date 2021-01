¡Pati Chapoy tendrá su propia bioserie! Revelará detalles de su vida

Compartir esta publicación













Pati Chapoy confirmó que se encuentra en desarrollo una serie que mostrará detalles de su vida y de su desarrollo profesional dentro y fuera de Ventaneando; programa que este viernes cumplió 25 años al aire.

Chapoy celebró este cuarto de siglo al aire reuniendo a los conductores que han pasado por la emisión a lo largo de todos estos años. Fue así que en el foro de Tv Azteca o mediante videollamadas, por la distancia y la pandemia, los televidentes volvieron a ver rostros como el de Atala Sarmiento, Jimena La Choco Pérez, Mónica Garza y ‘Pepillo’ Origel.

Tras el festejo que duró más de dos horas, la periodista ofreció una conferencia de prensa y comentó que aún no existe una fecha de estreno, ni detalles extra sobre la producción, por lo que se enfocarán en otros proyectos que se encuentran sobre la mesa.

“El guión lo están elaborando ya Rosario Murrieta y la señora Yari González. Es un proyecto a largo plazo. Tengo la solicitud de hacerlo, acepté y estamos trabajando. Estamos en pañales y esto se va a llevar no sé cuántos meses y cuántos años”, explicó.

La conductora explicó que para ella la única meta estando al frente del programa ha sido continuar con el éxito del mismo y disfrutar del camino recorrido y por recorrer junto al programa, argumentando que no sabe hasta cuando terminará su participación en él.

“Hasta donde me alcance el tiempo, hasta donde me alcance el karma y eso no lo sé”, dijo durante la conferencia virtual, en la que también estuvo presente el equipo de conductores y producción, encabezados por Pati Chapoy.

Chapoy habló sobre la relación que mantiene con los conductores y cómo se sintió ante la aparición de estos durante la celebración.

“Que hoy estuvieran presentes en vivo o a través de Zoom es una enorme satisfacción porque al final de cuentas todos ellos salieron e hicieron una vida muy importante después de que estuvieron en Ventaneando. Las relaciones siempre continúan, las especulaciones también, y en una relación de tantos años, pues, hay de todo.

“Podemos ser grandes amigos, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo en muchísimas cosas, eso hace la diferencia y eso es parte de la vida, pero la vida continúa y me dio un gusto enorme cuando hablé con todos los que ustedes vieron que estuvieron presentes aquí”, añadió.

Explicó que incluso hoy sigue activa la necesidad de legitimar el giro del programa y del trabajo de los reporteros, pues aún genera muchas diferentes reacciones entre el público.

“Es una tarea de todos los días que para nada es difícil. Desde un principio quedamos que este programa de televisión tenía que hacer un periodismo serio, un periodismo audaz, que se impusiera ante todos los comentarios de que el espectáculo está basado en chismes y rumores”.

“Estar día a día pudiendo divertir a la gente es lo más importante porque considero que en este negocio el éxito es la permanencia y 25 años al aire hablan de un éxito rotundo”, añadió Daniel Bisogno respecto al programa que se estrenó el 22 de enero de 1996.

Durante la transmisión del programa, Chapoy logró reunir a todos los conductores que han formado parte de la historia del programa a lo largo de 25 años al aire: Juan José Origel, Martha Figueroa, Atala Sarmiento, Inés Gómez Mont, Rosario Murrieta, Guillermo Wilins, Aurora Valle, Álvaro Cueva, Jimena La Choco y Mónica Garza son algunos de los periodistas que acompañaron los festejos de forma presencial o virtual, a través de Zoom.

Además, otras figuras como Francisco Borrego, director general legal de Tv Azteca, y Verónica Castro, quien fungió como madrina de los 25 años, también hicieron una aparición durante el programa para externar la felicitación.