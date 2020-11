Patrulla 81, los éxitos que dieron fama José Ángel Medina: VIDEO

Compartir esta publicación













José Ángel Medina fundador del grupo duranguense Patrulla 81 murió siendo víctima del covid-19, en el cielo se ha iluminado una estrella más, una larga trayectoria fue la que recorrió el vocalista principal del grupo y pudo disfrutar en buena medida los frutos de su trabajo.

Los éxitos de Patrulla 81 si bien fueron varios aquí recordaremos un par de ellos como lo fueron “Eres Divina” y “Como pude enamorarme de ti” temas muy populares en los bailes pues las canciones de Patrulla 81 prendían la pista con su singular ritmo.

Sin duda se extrañará la voz quien fundó un movimiento de la música regional duranguense y quien puso el nombre de México en alto, descanse en paz José Ángel Medina.

Patrulla 81

Eres Divina el éxito de Patrulla 81

Personas como tu quedan muy pocas ya

Lo supe desde el dia que yo te conoci

Yo que bese bastante otras bocas ya

Ninguna como tu me hizo feliz

Me gustas porque eres diferente amor

Hasta yo mismo he comprendido al verte que

Eres muy especial e inteligente

Me gustas porque me haces sentir bien

Eres divina

(Divina)

Amor

(Amor)

Divina

Estoy muy orgulloso de ser tuyo

Estando entre tus brazos

Yo me arrullo

Eres divina

(Divina)

Amor

(Amor)

Divina

En toda la extensión de la palabra

Eres muy buen amor y mas que amiga

Me encanta que estés de mi enamorada

Que suerte tuve

Aquella tarde

Que suerte tuve

Al encontrarte

En mi camino

(Camino)

En mi

(En mi)

Camino

Me dio hasta la impresión de que en mis sueños

Bastantes otras veces yo te vi

Dios quiera que esto no se acabe…

Cuando tengas el espíritu de lucha y la perseverancia necesaria, tus sueños se harán realidad tarde o temprano. José Ángel Medina (José Ángel Medina) inició su sueño en 2004 cuando fundó su grupo Patrulla 81 en Durango, México, en 1981.

Este sueño comenzó a dar frutos en 2004, no solo en En México, y en los Estados Unidos, la organización en ese momento, los diez mejores sitios web de la prestigiosa revista Billboard enumeraron canciones con la canción “How can I love with you”, que fue lanzada por Los Archis Canción legendaria, la nueva versión fue un gran éxito.

El legado de Patrulla 81

Patrulla 81 trabaja principalmente en el tipo Duranguense. La banda fue influenciada por grupos musicales como Los Potros, Abril 78, Los Mier y Los Bukis, y sus nostálgicos recuerdos musicales aún están frescos.

Son reconocidos a nivel regional los primeros discos de las bandas “Ojitos Provincianos”, “La Piedra”, “El Lirio” y “Por Las Calles de Chihuahua”, que grabaron importantes temas radiales que les permitieron tocar en Durango y Trabaja en la ciudad durante varios años. alrededores.

Viendo que el éxito solo ocurre a nivel local, Joseph Angel decidió ir a Ciudad Juárez, Chihuahua a buscar suerte. Solo la mitad de la gente estuvo de acuerdo con esta idea. Dos meses después de llegar a la frontera con Estados Unidos, recibieron el apoyo de Ismael Domínguez, Radio Cannon, que fue muy fuerte durante esos años. La radio comenzó a tocar la canción “Tu Mirada”, que se convirtió en una de las canciones más populares de la banda.

Con el apoyo de Radio Cannon, Patrulla 81 comenzó a transmitir sonido en Estados Unidos y comenzó a trabajar. Esta situación también les valió la atención de Garmex, una compañía discográfica propiedad de Huracanes del Norte. Pasaron cerca de diez años con Garmex, tiempo durante el cual lograron varios éxitos, entre ellos la famosa canción “Tristes Recuerdos” que luego fue grabada por Tony Aguilar.

Patrulla 81

Después de permanecer un año y medio en Denver, la banda se dio cuenta de que había un movimiento muy interesante en Chicago, el Movimiento Musical Durango iniciado por José Luis Terrazas de Monterín Durango. La canción era muy interesante.

Patrulla 81

Con éxito, Patrula ya había probado “Tu Mirada” hace 81 años, en este caso JoséÁngel trajo un rayo de esperanza para su proyecto. En ese momento, comenzó a sentir que su música podía tener éxito, ya no estaba solo, y podía contar con un aliado para promover el sonido de la música duranguense.

