Patrulla Fronteriza decomisa ave exótica en Brownsville Texas

Aunque por lo regular la Patrulla Fronteriza detiene a indocumentados, en esta ocasión detuvo el contrabando de un ave exótica que intentaba ser cruzada por un grupo de hombres que intentaba entrar a territorio estadounidense.

Agentes de la Patrulla Fronteriza lograron decomisar un Tucán que era llevado por un grupo de ilegales que aprovecharon su incursión a Estados Unidos para contrabandear este ave exótica que además está en peligro de extinción.

El sábado en la mañana, agentes respondieron a una posible incursión a lo largo de la orilla del río cerca de Brownsville. Al llegar al lugar, descubrieron rastros de varias personas que entraron sin documentación legal en el país.

Los agentes rastrearon al grupo y detuvieron a 7 de ciudadanos de los países de México y Guatemala. Además, los agentes se dieron cuenta de una bolsa de plástico que llevaba uno de ellos con un pájaro dentro de ella.

Después de inspeccionar la bolsa, los agentes identificaron el pájaro como un tucán. Los especialistas en agricultura de CBP tomaron la custodia del ave exótica y la entregaron al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos después de que fue evaluada por un veterinario.

“Si bien es raro que la Patrulla Fronteriza descubra animales exóticos de esta manera, no es la primera vez que se rescatan animales exóticos durante un intento de contrabando de animales. Hace sólo dos años, los agentes rescataron a un cachorro de tigre metido en una bolsa de lona cerca de Brownsville”, señala el comunicado de la agencia.

EXOTIC BIRD SEIZED ON THE BORDER: Fort Brown #USBP Agents apprehended 7 illegal aliens and seized an exotic Toucan near Highway 4 in Brownsville, TX, overnight.

The bird was carried inside a plastic bag. The bird’s been turned over to CBP Agriculture Specialists. pic.twitter.com/f8cfoMyQXA

— Chief Patrol Agent Brian Hastings (@USBPChiefRGV) July 11, 2020