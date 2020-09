Paty Navidad apoya a Trump; dice que es lo mejor para México

Compartir esta publicación













Paty Navidad muestra su apoyo a Donald Trump y afirma que es “la mejor opción” para México.

La actriz Paty Navidad generó gran polémica de nueva cuenta por manifestar su apoyo al presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, pese a sus políticas en contra de la migración que han sido criticadas por violar los derechos humanos.

A través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje con sus seguidores en el que destacó que el mandatario es “la mejor opción” para México, además porque desea terminar con “las agendas globalistas de la ONU y la OMS“.

“Donald Trump está en contra de la élite oscura, lo que es el cabal, el estado profundo, de las agendas globalistas de la ONU y OMS que traen planes de dominar y controlar el mundo bajo un régimen dictatorial, basado en el modelo del partido comunista chino, con totalitarismo tecnócrata-digital, recorte de los derechos fundamentales, humanos, cívicos, sociales y recorte a las libertades y garantías individuales, violentando la dignidad humana”, escribió.

Cabe destacar que Paty Navidad ha ganado fama en sus redes sociales por compartir publicaciones donde apoya teorías conspiratorias en las que presuntamente se establece el “nuevo orden mundial”.

Además en reiteradas ocasiones ha negado la existencia del Covid-19, también minimizó la violencia de género en nuestro país y los feminicidios.

Sin embargo, en esta ocasión lo que más la hizo blanco de las críticas, fue su punto de vista sobre que si el magnate ganara las próximas elecciones sería “lo mejor” que podría sucederle a México.

“Donald Trump es el único que se está oponiendo a estas elites y agendas, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, es la mejor opción, no sólo para México y Latinoamérica, sino para el mundo entero […] Trump es la única y mejor opción para detener la destrucción del mundo y de la humanidad, y para reconstruir y volver a hacer a AMERICA GRANDE”, refirió la actriz