Paty Navidad hace explotar las redes por su opinión sobre la vacuna Covid ¿Qué dijo ahora?

La actriz sinaloense Paty Navidad expresó que si no les gustan sus opiniones o les enojan demasiado, simplemente no la sigan en redes sociales

La hermosa actriz de telenovelas Paty Navidad no tiene “pelos en la lengua” como coloquialmente se dice, por lo que en sus redes sociales expresa sobre opinión sobre varios temas de interés mundial, como la vacuna Covid-19.

En su cuenta de Twitter la ex reina de belleza, suele compartir teorías de conspiración y muchas cosas más que le han valida muchísimas críticas.

Paty Navidad en medio de la polémica

Según Paty Navidad las vacunas contra el Covid-19 que son experimentales de ARNm, nanotecnología, puntos cuánticos y la encima de luciferaza, nos modificarán genéticamente y con esto, se dará inicio de manera oficial a la “era del transhumanismo”, donde los humanos podrán ser conectados a una computadora cuántica y ser usados como robots. Ante esta teoría de la actriz quien ha participado en telenovelas como “Por amar sin ley”, “Antes muerta que lichita”, “Una familia con suerte” y muchas más, usuarios de redes sociales han arremetido en su contra.

Ante los ataques recibidos, la también cantante originaria de Culiacán, Sinaloa, mandó este mensaje a sus haters: “no mientan sobre mí, los mensajes y opiniones que aquí comparto no es por llamar la atención, como algunos dicen, si eso quisiera haría cosas más fáciles o contestaría llamadas de muchos reporteros y aceptaría todas las solicitudes de entrevista y hasta hoy, no he dado ninguna”.

Asimismo manifestó que es triste que varios de sus “compañeros” del medio del espectáculo, justifiquen las agresiones hacia su persona y digan que debe tolerarlas faltas de respeto sin bloquearlos: “no se equivoquen compañeros de la farándula, la libertad de expresión no es libertad de agresión ni de difamación, y yo no agredo a nadie”.

Ana Patricia Navidad Lara, nombre completo de la actriz de 47 años de edad, expresó que si no les gustan sus opiniones o les enojan demasiado, simplemente no la sigan en redes sociales. Amablemente pidió a todos sus detractores que ignoren sus mensajes o la bloquen de sus redes sociales, “pero si no lo hacen y quieren seguir agrediendo o difamando, háganlo, pero también asuman la responsabilidad de sus decisiones y las consecuencias que éstas conllevan”.

De acuerdo con la bella sinaloense todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas y por lo tanto, más ignorante es el que sin conciencia ni sentido común, difama, juzga y descalifica lo que desconoce. “La hipocresía que existe en medio del espectáculo es cruel, si te va bien sobrarán las amistades y quien te quiera, a veces tumban y te dan la espalda sin voltear a verte. Después de comprobar el falso brillo de la mentira, me reencontré con la luz de la verdad dentro de mi ser”, manifestó.

Asimismo Patricia Navidad, quien a sus 17 años de edad ganó el certamen de belleza “Señorita Sinaloa”, informó que hasta el momento tiene a 5 mil usuarios de redes sociales bloqueados: “me faltan como 500, para el 12 de diciembre lograré llegar, no me cuesta ningún trabajo bloquear a personas, bots, troles o simplemente a los que no saben expresar pensamientos, sentimientos y opiniones de respeto a la diversidad de los demás”.

Posteriormente en su cuenta de Twitter expresó que un abrazo de luz nace en lo más profundo del espíritu “conectado a la fuente inagotable de amor y a la esencia natural de nuestro ser que vibra en alta frecuencia y energía infinita, creando una Iluminación que traspasa todas las barreras mentales, emocionales y físicas”.