Paul McCartney lanza un nuevo álbum en solitario ‘McCartney III’

La leyenda británica de la música pop, el exBeatle Paul McCartney, reveló este miércoles que lanzará este año un nuevo álbum en solitario, tras haber ‘resucitado’ y vuelto a trabajar música inconclusa durante el confinamiento por el coronavirus.

El ultimo disco del exBeatle, “McCartney III”, se presentará el 11 de diciembre tras varios meses de trabajo en el estudio de su casa en Sussex, en el sur de Inglaterra.

McCartney III. The new album, out December 11th 🎲

Pre-order: https://t.co/8UPtDg6THZ#McCartneyIII pic.twitter.com/Gxu7sxvIw6

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) October 21, 2020