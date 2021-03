Pedirán se analicen cruce de viajeros no esenciales en la frontera

A un año del cierre de los puentes internacionales para viajeros no esenciales hacia Estados Unidos y con millones de dólares en pérdidas para los comercios y para autoridades municipales, el congresista federal Henry Cuellar enviará una carta al Presidente Joe Biden para pedirle revisar esta orden.

El gobierno de Estados Unidos mantiene restricciones a viajeros no esenciales desde el 21 de marzo del año pasado como una forma de reducir la incidencia de Covid y proteger a las poblaciones fronterizas contra el virus.

La medida solamente aplica para mexicanos con visa láser que no realizan actividades esenciales y no para residentes legales y ciudadanos americanos que pueden cruzar sin obstáculos hacia el lado americano.

“Es ilógico que personas sin documentos puedan entrar a Estados Unidos y se les procese una aplicación para quedarse en el país mientras mexicanos con visa láser no pueden cruzar, por eso pienso que ya es tiempo de revisar esta póliza”, indicó Cuellar.

Mencionó que antes de la pandemia, Estados Unidos recibía la visita anual de 18 millones de mexicanos que dejaban unos 19 billones de dólares a la economía.

Indicó que en Laredo decenas de comercios han sufrido severas pérdidas económicas debido a las restricciones que impiden el cruce de visitantes de México.

La medida ha causado una reducción notable de ingresos en el municipio y en el condado por la captación de impuestos sobre ventas y por los impuestos de hotelería.

Cuellar refirió que esta semana enviará una carta al Presidente Biden para pedirle revisar esta situación y buscar una solución pronto.

El alcalde Pete Sáenz consideró por su parte que al bajar la incidencia de contagios de Covid en la comunidad, ya es tiempo de hablar de una posible reapertura de los puentes internacionales a corto plazo.

Las restricciones vigentes terminan el 21 de marzo y se espera que antes de esta fecha se pueda hacer un anuncio al respecto.

