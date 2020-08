Pedro Fernández aclara supuestos arreglos estéticos en su rostro

Compartir esta publicación













En la actualidad muchas personas deciden realizarse pequeños arreglos estéticos en el cuerpo, así como en el rostro, esto con el fin de lucir más jóvenes, los famosos también recurren a estos. Y recientemente, Pedro Fernández desató comentarios en redes sociales que sugerían que el cantante se había hecho algún arreglo en el rostro, esto después de aparecer en una transmisión en vivo, razón por la que ahora el cantante salió a aclarar el mal entendido.

Después de que Pedro Fernández realizara una transmisión en vivo con la cantante Isabel Lacurain, muchas personas notaron algo extraño en el rostro de Fernández, razón por la que comenzaron a comentar en redes sociales que probablemente se había hecho algún tratamiento estético en el rostro y por eso lucía diferente.

A quien dedicaremos esta noche la canción de #ComoTeExtrañoMiAmor ??? Escúchenla – ❤️🎶 https://t.co/q2Vfqnpy5x 🎧 pic.twitter.com/C148K8B6rq — Pedro Fernández (@pedro_fer) April 9, 2020

Sin embargo, fue el propio Pedro Fernández quien hizo una transmisión en vivo a través de Instagram en la que aclaró todos los rumores que habían surgido en torno a su rostro.

“Vi una nota de que me había hecho yo una cirugía y que no sé que, que me veían rarito”, dijo el cantante.

De inmediato el cantante negó todos los rumores y mencionó que no se ha hecho ningún tratamiento estético.

“La verdad es que no me hecho nada, si un día me hago algo, de verdad, créanme que yo se los voy a decir”, comentó Pedro Fernández.

En la transmisión en vivo que duró más de media hora, el intérprete de “Amarte a la antigua”, dijo que los años no pasan en vano y ya se está haciendo viejo.

“Lo que pasa es que me estoy haciendo grande, me estoy haciendo viejo, yo creo”, añadió el cantante.

Por otra parte, Pedro Fernández no descartó en algún momento realizarse un tratamiento estético o una operación, pero que aún no lo realiza, por lo que sus fans pueden estar tranquilos.

“Un día de estos me estiro los cachetes o algo, pero todavía no me hago nada, algún día”, finalizó.