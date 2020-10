Pega el Covid-19 a fiesta de San Judas

Compartir esta publicación













Este año las ricas gorditas rellenas de diversos guisos, las enchiladas potosinas, churros y todo tipo de antojitos mexicanos no estarán presentes en las tradicionales fiestas patronales a San Judas Tadeo; debido a la contingencia no habrá permiso para el comercio ambulante.

Cada año, estas fiestas patronales se convertían en una oportunidad de ingresos para cientos de familias que solicitaban permiso para colocarse y ofrecer distintos productos, incluso ropa de segunda mano o los recuerdos alusivos a la fecha.

Ahora los alrededores de la iglesia permanecen cerrados, esos que ahora no recibirán a miles de feligreses, quienes cada año se aglomeraban durante la fecha en su honor (28 de octubre).

Los festejos comenzaron desde el día 19, con celebraciones eucarísticas virtuales.

Desde una semana antes, los devotos de San Judas Tadeo empezaban a llevar ofrendas, además de las peregrinaciones y danzas de matlachines, pero este año, el Covid-19 ha provocado que todo sea suspendido, ya que la salud de los visitantes es prioridad.

“No hay permisos para la venta de ningún artículo en los alrededores de la iglesia, eso no implica que los inspectores no vayan a realizar los operativos para que nadie vaya a establecerse. No hay permisos, por lo tanto nadie se puede establecer”, declaró Víctor Almanza, titular de Comercio Informal.

Durante el último año se expidieron más de 50 permisos a vendedores en los alrededores de la iglesia, que está ubicada al sur de la ciudad. Sin embargo, esto no impedirá que algunas familias realicen sus ofrendas desde casa.