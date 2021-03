Películas nominadas al Oscar 2021; donde ver online

La listas de las nominaciones al Oscar fue revelada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos y algunas de las películas se pueden disfrutar de manera online.

De acuerdo con la Academia, la ceremonia de premiación de los Oscar se llevará a cabo a el próximo 25 de abril en el Teatro Dolby, en Los Ángeles.

Tras la revelación, la cinta Minl, del director David Fincher, fue la que conquistó a la crítica pues logró 10 nominaciones en diferentes categorías, incluidas Mejor Película y Mejor Director.

TE PUEDE INTERESAR: Matthew McConaughey quiere ser candidato para gobernador de Texas

Otras de las películas que también obtuvieron varias nominaciones son Minari, del director Lee Isaac Chung, la cual competirá en seis categorías diferentes y Judas and the Black Messiah de Shaka King y Nomadland, “un viaje por el duelo” a cargo de la directora Chloé Zhao.

Algunas de la cintas nominadas a los Oscar 2021 están disponibles en servicios de streaming, es decir que pueden disfrutarlas de manera online y aquí te decimos cómo y dónde.

Disfrútalas:

‘Mank’

Trata de una visita al Hollywood de los años treinta desde la mirada cínica y ácida del legendario guionista Herman J. Mankiewicz mientras escribe contra reloj El ciudadano Kane; puedes verla en Netflix.

‘Nomadland’

Es una película basada en el libro Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century escrito por Jessica Bruder, y narra la historia de una mujer que abandona su pueblo natal para emprender un viaje por el oeste de Estados Unidos.

Llegará a las salas de cine en México el próximo 15 de abril, si la pandemia lo permite.

‘Minari’

Minari sigue a una familia coreano-estadounidense que se muda a una pequeña granja de Arkansas en busca de su propio sueño americano.

Se estrenó en diciembre del año pasado en Estados Unidos; sin embargo, aún no está disponible en México.

‘El juicio de los 7 de Chicago’

El film sigue al grupo conocido como los Chicago Seven, un grupo de manifestantes opositores a la guerra de Vietnam, acusados de conspiración para cruzar fronteras estatales para causar disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago y se puede ver en Netflix.

‘Sound of metal’



Cuenta la historia de Ruben, un baterista perteneciente al dúo de metal Blackgammon junto con su novia Lou. Viven en una casa rodante mientras conducen a través del país para brindar conciertos. Sin embargo, Ruben comienza a perder su audición de repente.

Se puede ver en Amazon Prime Video.

‘Judas and the Black Messiah’

La cinta recupera un hecho histórico: la fatal traición que sufrió Fred Hampton, líder del Partido Black Panther de Illinois, por parte del informante del FBI, William O’Neal. Este filme no busca villanos o héroes, más bien hace hincapié en las ideas, conductas, pensamientos y estigmas que perpetúan el racismo.

A principios de febrero se estrenó en HBO Max en Estados Unidos, aún se desconoce cuándo llegará a México.

‘The Father’

Trata de un hombre de 83 años que comienza a dudar de todo lo que pasa a su alrededor y rechaza la ayuda de su hija; lamentablemente, de momento no está disponible en México.

Promising Young Woman

Trata de una joven con un futuro prometedor en la carrera de medicina hasta que un trágico acontecimiento le da un giro de 180 grados a su vida. La cinta explora temas como el feminismo, el machismo y la venganza, al mismo tiempo que pone sobre la mesa la violencia que viven a diario las mujeres.

Su estreno estaba planeado para febrero de 2021, pero debido a la pandemia fue pospuesto.

It’s #OscarNoms morning! Tune in to see this year’s nominees. https://t.co/eY8qjcwXYM

— The Academy (@TheAcademy) March 15, 2021