Ex empleada pide a Peña Nieto Prueba de Paternidad

Compartir esta publicación













El ex presidente de México, Enrique Peña Nieto es requerido en México por autoridades por una demanda de paternidad. El ex mandatario actualmente se encuentra viviendo en España.

El ex mandatario tiene una demanda por una supuesta paternidad por parte de una de sus ex empleadas, la mujer afirma tener un hijo procreado durante el periodo presidencial de Peña Nieto.

La mujer solicitó una audiencia en los Juzgados orales de lo Civil y Familiar desde el 2018 en contra del ex presidente porque aparentemente es el padre de su hijo.

Esta no es la primera vez que Enrique Peña Nieto se involucra en un escándalo de paternidad, pues el ex presidente tuvo un hijo fuera del matrimonio cuando se encontraba casado con la fallecida Mónica Pretelini.

Diego Alejandro Peña Díaz es el hijo que Enrique Peña Nieto tuvo junto a Maritza Díaz Hernández.

Maritza, comenzó con Enrique Peña Nieto una relación cuando él estaba casado con Mónica Pretelini, y es la misma Maritza quien ha dado detalles de dicha relación.

TE PUEDE INTERESAR: EN VIVO: Comparecencia de Santiago Nieto por el caso Cabeza de Vaca

Este caso de demanda de paternidad ya se había dado a conocer por el canal de Univisión en marzo de 2019.

Qué dice la Ley

Existen tres opciones para concluir este caso: la primera es que el ex mandatario acuda a realizarse la prueba de ADN para determinar si existe una relación de paternidad entre el bebé de la ex empleada y Enrique Peña; la segunda es que no se presente, se determine que él es el padre y deba darle su apellido al menor así como aportar económicamente y la tercera es que el juez le indique al ex mandatario en donde se podría realizar la prueba sin salir de España.

Dicha audiencia se encuentra en el expediente 518/2018 del juzgado 2 secretaría B, ella realizó dos solicitudes, una corresponde al 14 de diciembre de 2018 y la otra al 7 de enero de 2019.

Lo que se le solicitaba a Peña Nieto era que se realizara la prueba de ADN, sin embargo, esto no sucedió hasta tres años después de que la mujer solicitara comenzar con el proceso.

Luego de dejar la presidencia de México, son pocas las apariciones de peña, este jueves escribió en Twitter condolencias para Manlio Fabio Beltrones por el lamentable fallecimiento de su esposa.

Lamento profundamente el fallecimiento de Sylvia Sánchez Estrada, esposa de @MFBeltrones y madre de @sylbeltrones. A ambos les expreso mi solidaridad y condolencias, así como para sus seres queridos. Descanse en Paz. — Enrique Peña Nieto (@EPN) March 17, 2021