IMSS: ¿Cuáles son las principales diferencias para tramitar la pensión y la jubilación?

View this post on Instagram

Presentamos la reforma al Sistema de #Pensiones, que prioriza el bienestar de las y los trabajadores mexicanos. Con esta transformación se reduce a 15 años la cotización para obtener el derecho a una pensión digna, se incrementa la aportación patronal, de 5.15 a 13.87%, lo que se traducirá en un aumento de 40% para los trabajadores.