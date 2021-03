Señalan a Pepe Le Pew de fomentar la cultura de la violación

El famoso personaje animado de los Looney Tunes, el zorrillo francés, Pepe Le Pew, es acusado por The New York Times, luego de que el columnista Charles M. Blow, afirmara que “normaliza la cultura de la violación”.

Incluso el autor del libro The Devil You Know: A Black Power Manifesto, compartió en twitter su punto de vista sobre el personaje de Pepe Le Pew, donde explica como éste besa a una chica sin su consentimiento y en contra de su voluntad, además se nota que ella lucha para alejarse de él, pero él no lo permite.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021