Pepillo Origel desmiente que le vayan a negar segunda vacuna contra Covid-19

Hace unos días, diversos medios afirmaron que Pepillo Origel no podría recibir la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos, luego que su caso generara indignación en redes y saltara a medios tanto nacionales como internacionales, motivando a que autoridades de Florida, donde se inmunizó, emitieran nuevas reglas para evitar el llamado ‘turismo de vacunas’.

Pepillo Origel dice desconocer esta situación y afirma que hasta el momento nadie la ha informado de alguna sanción por haber recibido la vacuna, ni la cancelación de su segunda dosis, por lo que está listo para quedar completamente protegido contra el coronavirus en unos días.

“La verdad no sé, ni nadie me ha notificado nada, pero yo no siento que me vayan a quitar nada porque no cometí ningún delito… yo creo que todo mundo buscamos ponernos una vacuna”

Pepillo Origel

Pepillo Origel: “Yo no tengo ningún problema porque no hice nada malo”

En entrevista con ‘Chisme No like’, Pepillo Origel consideró poco probable que lo dejen sin la segunda aplicación de la vacuna, afirmando que sería injustificado pues él no hizo nada malo, opinión que no comparten residentes y trabajadores esenciales de Florida, donde recibió el fármaco, los cuales hasta ahora siguen esperando su turno.

“Yo nada más digo que si tu padre, tu madre tuvieran la oportunidad de vacunarse, ¿no lo harían? Lo haríamos todo el mundo, yo tuve la oportunidad, bendito sea Dios, y ahora a ver cómo me va para la segunda, pero yo no tengo ningún problema porque no hice nada malo”

Pepillo Origel

Pepillo Origel: Muchas personas están recibiendo la vacuna sin presentar documentos

Sobre los requisitos que debió cumplir para recibir la vacuna, Pepillo Origel dijo que sólo fue necesario un documento que acreditara su edad, e incluso señaló que muchas otras personas no registradas para obtener el fármaco lo están recibiendo:

“Había una cola de carros ahí, que si la gente que iba a vacunarse no se presenta, esa vacuna se tira, entonces ahí hay una cola de gente esperando y ya dicen, ‘no vino Fulano de tal, pase el primer carro’, y se la ponen, sin papeles

Pepillo Origel

