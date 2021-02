Pepillo Origel fue por su segunda dosis de Covid en EU y lo presumió

"Aquí estoy en Miami, no me pidieron ni la visa ni nada, aquí ando camine y camine", dijo Pepillo Origel, tras un video en su instagram

Luego de la controversia que se desató tras la vacuna contra el Covid, que presumió Pepillo Origel en redes sociales, fue a Estados Unidos por su segunda dosis, y lo volvió a presumir.

“Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna”, afirma Juan José Origel en un video publicado en su Instagram en el que se le ve contento por haber terminado su proceso de vacunación contra el Covid-19.

El conductor fue el blanco de críticas a finales de enero cuando viajó a Estados Unidos exclusivamente para acceder a la vacuna y lo publicó en Twitter argumentando que en México no había oportunidad de hacerlo. Usuarios de redes sociales de ambos países así como medios internacionales señalaron a Origel por llevar a cabo una práctica incorrecta denominada “turismo de vacunación”.

Su acción ameritó que incluso las autoridades de salud del país vecino hicieran un llamado de atención a los extranjeros que están viajando sólo para conseguir la vacuna antes de lo indicado y se dijo que el conductor podría ser sancionado con la revocación de su visa. Al respecto Origel habló en televisión, donde dijo haber accedido sin ningún problema o documento especial y después declaró que no le preocupaban las críticas.

“Ya no me preocupa lo que digan, qué gano? así es que seguiré contándoles cositas, lo que vaya pasando, a donde voy y si tengo cinco mil seguidores, con eso tengo”, dijo el 16 de febrero en un video de YouTube.

Hoy, a cuatro semanas de que se aplicara la primera dosis de la vacuna de Moderna, viajó nuevamente a Miami para completar el proceso.

“Me vine a poner la segunda vacuna así es que no me queda más que dar gracias por estar vacunado, de todos modos me voy a seguir cuidando porque tenemos que seguirnos cuidando aunque estemos vacunados, porque esto va a seguir, pero yo lo único que le pido a Dios es que ojalá todos estemos vacunados”.

Finalmente el conductor de “Con permiso” aprovecho para dejar claro que nuevamente no tuvo ninguna complicación legal por parte del Departamento de Salud y afirmó que tras la vacunación seguiría disfrutando tranquilo de la Ciudad.

“No me pidieron ni la visa ni nada, aquí ando camine y camine”, afirmó.

