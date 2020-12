Si fuiste a Tulum entre el 11 y 15 de noviembre podrías tener Covid 19

Compartir esta publicación













Noviembre fue un mes que muchos tomaron como de vacaciones, y que a su vez aprovecharon la edición 2020 del festival Art With Me, que se realizó en Tulum del 11 al 15 de noviembre, pero que también el covid-19 se sumó a los 120 artistas que formaron parte del evento.

Te puede interesar: Aseguran a más de 200 indocumentados en check point el fin de semana

Testimonios en Estados Unidos reportan decenas de contagios, quienes afirman haber tenido contacto con una multitud de personas sin respetar las medidas sanitarias como el cubrebocas y la sana distancia en el Caribe mexicano.

Según Eleonora Walczak, fundadora de la empresa privada de pruebas Checkmate Health Strategies, citada por el diario Daily Mail de Nueva York, dijo que realizó 179 pruebas en los siete días posteriores al evento y que el 70 por ciento resultaron positivos.

El festival incluye experiencias como: Arte, Cuidado, Baile, Comida, meditación y bienestar que incluye ceremonias mayas y de cacao, círculos para mujeres y hombres, medicina herbolaria, círculos de percusión, talleres de Ayurveda, y muchas actividades más.

Se realizó en años anteriores, aunque en el mundo de esas actividades, se le consideraba una imitación de Burning Man, el festival de siete días que se realiza en Nevada, Estados Unidos.

Según Marlow Stern, editor de The Daily Best, ubicado en Nueva York, decenas de jóvenes refieren haber experimentado fiebre intensa, diarrea, fatiga y pérdida del gusto y el olfato y coinciden en haber estado a mediados de noviembre en el Art With Me de Tulum, Quintana Roo.

En cifras, Tulum al igual que todo Quintana Roo se encuentra en semáforo amarillo y la zona del festival presenta las menores tasas de fallecidos durante la pandemia (20 casos) además de una tasa de ocupación hospitalaria del 2 por ciento.

Muy buenos días a todos, te compartimos la portada de hoy 📰 martes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María. La temperatura actual 🌡 en #NuevoLaredo es de 8°C. Lee todas las noticias 🕶 en nuestro portal 🌐 https://t.co/R5HiZCjAnf pic.twitter.com/oMe4esJnwC — El Mañana (@ElMananaOnline) December 8, 2020