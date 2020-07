Indignan caso de perrita clavada en una base de madera (FOTO)

Compartir esta publicación













Imágenes que de una perrita muerta clavada en una base de madera han causado indignación en Aguascalientes.

Una usuaria de redes sociales que compartió las fotografías, aseguró que los hechos ocurrieron en Rincón de Romos. Las patitas de la perrita estaban clavadas, amarrada con un alambre del cuello y hocico, le dañaron sus ojos y tenía cortes.

“Resulta lamentable enterarse nuevamente de un caso de crueldad animal, ya está el proceso de investigación para indagar realmente qué fue lo que sucedió ya que existen algunas versiones respecto a las fotos que están circulando en redes sociales de que si son un trabajo de taxidermia que puede ser o si realmente fue un caso de crueldad animal , esperaremos a ver cómo avanzan las investigaciones “, señaló Felipe Márquez, representante en el estado de la Asociación Humane Society International.

La asociación civil Amigos Pro Animal ofreció una recompensa a quien proporcione información veraz y certera sobre el caso para poder presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente en caso de comprobarse que se trata de un caso de crueldad animal.

“Queremos tener todos los evidencias necesarias todo lo más sólido para presentar una denuncia ante las autoridades y que se pueda realizar la investigación”, expresó Felipe Márquez.

Los casos de maltrato animal siguen presentándose en el estado.

“Sigue siendo un número alto tristemente siguen siendo muchos los casos que se presentan de crueldad , en específico en Rincón de Romos supimos de uno a principios de año y únicamente y este que ahora se hizo público en caso de confirmarse que sí sea un caso de crueldad animal y lamentablemente los municipios es muy difícil que se tenga información de cuantos casos de crueldad animal porque todavía no tienen las herramientas”, dijo Esther, habitante de Rincón de Romos.

“No, como que no tienen conciencia las personas, pero si ya hay muchos casos así, no estuvo bien, no se quien haría eso, pero sí estuvo muy mal que hayan hecho eso”, añadió Lorena otra mujer de la localidad.

La sanción más alta impuesta por la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente en un caso de maltrato animal ha sido de 12 mil pesos y trabajo comunitario.

¡Indignante! Las imágenes de una perrita muerta clavada en una base de madera, han causado terror en Aguascalientes. Un nuevo caso de crueldad animal… #AbreLosOjos @Marlene_Stahl por @ImagenTVMex pic.twitter.com/rhQNkBgG4p — imagenzea (@imagenZea) July 17, 2020