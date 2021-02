Conmovedor reencuentro; perrito regresa con su dueño tras incendio voraz

Un hombre de la ciudad de Chattanooga (Tennessee, EE.UU.) se reunió con su perrito después de que este jueves su hogar se incendiara, lo que provocó la muerte de otras mascotas. El video del reencuentro fue publicado por el departamento de bomberos local en sus redes sociales.

La grabación muestra a un bombero que lleva al perrito con una máscara de oxígeno. Al acercarse el rescatista al dueño de la casa dañada, este rompe en lágrimas y acaricia a su mascota.

TE PUEDE INTERESAR: Secretaría de Salud enlista síntomas frecuentes del cáncer infantil

El incendio no dejó a víctimas humanas, ya que los residentes estaban fuera cuando el edificio fue engullido por las llamas, precisa el informe al respecto.

Senior Firefighter Scott Rouse reunites a dog with its owner after being rescued from their home on Alabama Avenue, heavily damaged by fire. Several other dogs, cats and birds died in the blaze. Touching moment with this surviving pet. pic.twitter.com/DS9XFgl8rw

— Chattanooga Fire Department (@ChattFireDept) February 4, 2021