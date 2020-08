Perrito rescatado en Km 10 en Nuevo Laredo es adoptado en Nueva York

Compartir esta publicación













Un perrito rescatado en el km 10 en Nuevo Laredo será enviado a la ciudad de Nueva York para su tratamiento y rehabilitación ya que el animal tiene una grave lesión en la columna además de presentar otras carencias de salud, afortunadamente neolaredenses lo reportaron en grupos de ayuda y pudo ser llevado a un mejor lugar, posteriormente hubo interés desde Nueva York para que el perrito rescatado inicie una nueva vida.

Se desconoce de que manera el perrito rescatado fue lastimado aunque ese tipo de lesiones son comunes cuando un los caninos son atropellados, la buena noticia es que tendrá una nueva oportunidad para poder ponerse de pie y tener una familia que lo cuidará.

La historia del perrito lastimado y en extrema desnutrición llamó la atención de personas en Nueva York que lo ayudaran a reestablecer su salud y posteriormente a buscarle un hogar, es común que animales sean encontrados en estas condiciones, abunda la irresponsabilidad en el cuidado de las mascotas.

Gracias a las diversas publicaciones ciudadanos en el grupo de MASCOTITAS EXTRAVIADAS ,ADOPCIONES :NUEVO LAREDO TAMPS fue como pudo ser rescatado con éxito el perrito.

LOGRADO!!!!!

MISION CUMPLIDA!, ENTREGANDOSELO AL RESCATE.

RUMBO A SU NUEVA VIDA, EN DONDE ESPERO PRONTO OLVIDE TODO LO MALO QUE VIVIO EN ESTE TIEMPO.

GRACIAS DIOS POR DARME SABIDURIA Y ENTENDIMIENTO, GRACIAS SAN ROQUE POR TU INTERVENCION.

GRACIAS A MARIANA Mariana Garcia LA PERSONA QUE LO PUBLICO, QUE AUNQUE MUCHOS DICEN QUE QUE SE GANA PUBLICANDO, CREANME SE GANA MUCHO.

GRACIAS FERNANDO Hr Wr POR SIEMPRE ESTAR PARA ESTOS INDEFENSOS EL ES LA PERSONA QUE LO FUE A LEVANTAR PARA SU ATENCION, Y ESTO ES DE LOS MAS DIFICIL ENCONTRAR QUIEN SE OFREZCA A TRASLADARLO PARA SU ATENCION.

GRACIAS PATTY, Patry AlatorreQUE AUNQUE NO FUE UN RESCATE MERAMENTE TUYO, LO HICISTE TUYO, GRACIAS POR TU APORTACION, PERO SOBRE TODO POR TUS CONSEJOS Y AYUDA.

GRACIAS A OTRO GRUPO DE RESCATE AMOR PERRUNO POR SU APORTACION Y POR ESTAR AL PENDIENTE DE EL, GRACIAS MARIA!!

Y MIS MAS SINCERAS Y ETERNAS GRACIAS A LA SRA. CARMEN, MI CONTACTO DEL VECINO PAIS, QUIEN REALIZO TODAS LAS GESTIONES NECESARIAS PARA QUE ESTO SE DIERA, Y DE FORMA RAPIDA NORMALMENTE LOS RESCATES TARDAN SEMANAS Y HASTA MESES, ESTE FUE DE INMEDIATO, LO ESPERA LA CD. DE NEW YORK, AHÍ LLEVARA SU REHABILITACION PARA UNA POSTERIOR ADOPCION.

GRACIAS INFINITAS A CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE APORTO A ESTA CAUSA, UN MILLON DE GRACIAS!!, ENTRE TODOS FUE POSIBLE.

ME LLAMA LA ATENCION QUE LA PUBLICACION ALCANZO CASI LOS 500 LIKES, IMAGINENSE SI CADA UNO DE ELLOS APORTARA $ 20, $50, $ 100 PESOS SE LOGRARIA MUCHO MAS, POR FAVOR HAGAN CONCIENCIA AYUDEMOS A LOS QUE NO TIENEN VOZ, PERO QUE SON SERES VIVOS Y TAMBIEN NECESITAN SER AMADOS.