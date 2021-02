Perro hereda 5 millones de dólares tras la muerte de su dueño

Compartir esta publicación













Tras la muerte del empresario estadounidense Bill Dorris, hombre soltero, su perro heredó cinco millones de dólares. Según la última voluntad del difunto, el dinero se guardará en un fondo especial y se utilizará para los costos de mantenimiento del animal, dieron a conocer este jueves medios locales.

“Cinco millones de dólares serán transferidos a un fideicomiso que se creará tras mi muerte para el cuidado de mi border collie Lulu […] para satisfacer todas sus necesidades”, reza el testamento de Dorris. No se especifica allí qué pasará con tal suma de dinero cuando Lulu, que tiene 8 años, fallezca algún día.

TE PUEDE INTERESAR: Un hombre deshereda a sus hijos y deja la mitad de todo a su perro

El perro permanecerá bajo custodia de una amiga del fallecido, Martha Burton. “Francamente, no sé qué pensar al respecto, para decir la verdad. Él realmente amaba al perro”, dijo la nueva propietaria del animal.

Y tras admitir, con una sonrisa, que no hay forma de gastar cinco millones de dólares en el can, dijo que “bueno, me gustaría intentarlo”. Actualmente, el patrimonio de Dorris está en proceso de sucesión y transferencia al fondo para su uso posterior en beneficio de Lulu.

La noche del 31 de enero de 2013, Elisa Lam desapareció del Hotel Cecil de Los Ángeles donde se estaba alojando en sus vacaciones. https://t.co/HaJnN5CWn3 — El Mañana (@ElMananaOnline) February 13, 2021