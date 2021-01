Personas con bótox reportan reacciones a vacuna anticovid de Moderna

Ensayos de aplicación de la vacuna anticovid de Moderna en Estados Unidos arrojaron tres casos de reacción adversa en personas que tienen relleno dérmico como el bótox. Así lo informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA por sus siglas en inglés).

Los síntomas del efecto secundario fueron hinchazón facial en dos casos de 46 y 51 años; y en los labios en una mujer de 29 años. Hacía 2 semanas que se habían colocado el relleno en una ocasión, 6 meses en la otra y en el caso de los labios, se desconoce. Ninguna de las pacientes desarrolló una situación de gravedad.

Los tres casos fueron clasificados como de importancia médica, pero no como un evento adverso grave; en el caso de la hinchazón en labios, reportaron que la mujer de 29 años tuvo una reacción similar en el pasado, al aplicarle una vacuna contra la influenza.

En tanto, la Sociedad Americana de Cirugía Dermatológica (ASDS por sus siglas en inglés) informó que no se ha presentado algún efecto relacionado con el relleno facial en ensayos de otras vacunas.

