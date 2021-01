Pertenecen a Oaxaca 82 de los 102 municipios indígenas sin contagios de covid

Compartir esta publicación













A casi un año de iniciada la pandemia y de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER), únicamente 102 municipios indígenas del país se mantienen libres de contagios de covid , de los cuales 82 se encuentran en el estado de Oaxaca.

Así lo confirmó el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, quien agregó que “sólo cuatro entidades –Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz– presentan municipios indígenas que no aparecen como municipalidad de residencia de algún caso covid-19 registrado en el SISVER”.

Sin embargo, aclaró que esa cifra podrías ser de 150 municipios libres de covid-19 en el caso de Oaxaca, ya que entre 40 y 60 municipios de pueblos originarios han sido registrados cuando en su mayoría son personas migrantes que ya no radican en su comunidad de origen. Es decir, al momento del contagio no estaban ya en su comunidad.

Para reforzar su dicho, mencionó que un familiar suyo se contagió en Ecatepec, Estado de México y por tener un acta de nacimiento de Alotepec, se lo atribuyeron a esa comunidad mixe.

En entrevista telefónica, Regino Montes aclaró que “hay otro paquete de municipios que aparecen reportados como si tuvieran casos covid, pero los que se reportan al sistema son personas esas comunidades indígenas que en realidad migraron y se contagiaron en los contextos urbanos”.

“Si se hiciera una revisión minuciosa, estamos hablando de unos 150. En mi pueblo murió un abuelito mío en Ecatepec y lo ponen como si fuera de Alotepec, por el acta de nacimiento. Tenemos así varios casos de paisanos que se contagiaron y murieron fuera, pero se contabilizan como si hubiera ocurrido en su comunidad de origen”, puntualizó.

Estas estadísticas, dijo, demuestran que en los pueblos originarios “hay conciencia y respeto a estas decisiones comunitarias aunque sean duras, hay una gran madurez para salvaguardar a la población, hasta han suspendido sus festividades comunitarias (porque) saben que al no haber una red hospitalaria y la debida estructura médica en la región se podría volver trágico el panorama”.

“Las razones son varias, aunque la principal es que cuando los municipios o comunidades se enteran de la existencia de la pandemia y cuando se emiten las primeras medidas y se decreta el semáforo rojo en todo el país, llevan la información a sus asambleas y ahí toman las decisiones de poner controles y cercos sanitarios. Este hecho ha sido determinante para que, a estas alturas, a casi un año, estos municipios estén libres de contagios”, agregó.

Aquí el INPI y la subsecretaria de Salud manifestaron su respeto y reconocimiento a estos cercos y controles sanitarios.

Y en algunos casos como Tlahuitoltepec, Tamazulapan del Espíritu Santo y San Pedro y San Pablo Ayutla, al detectar algunos casos a principios de enero, de inmediato tomaron medidas fuertes para controlar esta situación, de otro modo la situación podría volverse critica.

Y es que en la sierra mixe, chinanteca, zapoteca que abarca los distritos Mixe, Ixtlán, Choapan y Villa Alta, los casos que se presentan son canalizados a la capital Oaxaca porque “no tenemos ningún hospital covid en toda la sierra”.

Otra situación positiva y que “es una tendencia que se está dando en los pueblos es no permitir la entrada de productos chatarra por el crecimiento de casos de obesidad, diabetes e hipertensión arterial que no se veían en la década de los 80 o 90, no era tan fuerte, pero en los últimos 15 años he visto crecimiento de estos males”.

“Otra situación positiva de la pandemia es que la población decidió volver a la milpa, es decir, sembrar maíz, frijol, chile, calabaza. Ahí está el alimento sano del pueblo y hay mayor concientización de evitar la entrada y consumo de alimentos chatarra como el refresco, las frituras o el propio maíz de Diconsa. Hay una reflexión de volver al cultivo de la milpa”, finalizó.

Hasta el 19 de enero de 2021, la lista de municipios indígenas de la República Mexicana que no han sido reportados como municipios de residencia de casos de covid-19 se encuentran Oaxaca con 82 municipios; Chiapas con cuatro; Puebla con dos y Veracruz con dos municipios.