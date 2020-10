INCREÍBLE: Pescador captura tiburón bebé de 2 cabezas

Un hombre que pescaba frente a las costas del estado indio de Maharastra atrapó por casualidad un extraño tiburón bebé de dos cabezas, cuyo descubrimiento ha intrigado a científicos, informa Hindustan Times.

El pescador Nitin Patil, de la localidad de Palghar, sacó del mar un pequeño tiburón de unos 15 centímetros de largo el viernes pasado, con la particularidad de que tenía dos cabezas. El hombre fotografió al animal antes de devolverlo al agua.

“No comemos peces tan pequeños, mucho menos tiburones, así que pensé que era extraño, pero decidí tirarlo de todos modos”, comentó Patil.

Él y sus colegas de pesca que también quedaron sorprendidos por el descubrimiento, decidieron compartir las imágenes con investigadores y biólogos marinos de Bombay. Los científicos confirmaron que se trataba de un acontecimiento “raro”, y que podría ser la primera vez que se encuentra un ejemplar de dos cabezas en esas costas.

two-headed #shark (dicephalic) recorded first time from #Maharashtra marine water. fisherman nitin patil from palghar, satpati found dicephalic Spadenose shark.

report – https://t.co/pq8zB94HPS@vidyathreya @SharkAdvocates @TheSharkStanley @akhileshkv7 @IUCNShark @anishandheria pic.twitter.com/fCIDXPd802

— Akshay Mandavkar🌿 (@akshay_journo) October 12, 2020