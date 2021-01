Pescadores encuentran restos de avión indonesio perdido

Las autoridades de Indonesia confirmaron la noche de este sábado (09.01.2021) el hallazgo de restos del avión Boeing 737-524 con el que se había perdido contacto poco después de su despegue. En la nave, de la aerolínea local Sriwajaya Air, viajaban 50 pasajeros y 12 tripulantes desde el Aeropuerto Internacional Sukarno-Hatta con dirección a Pontianak, en Borneo Occidental.

La Marina de Indonesia desplegó diez barcos para rastrear la zona frente a las costas de Yakarta, en el Mar de Java, hallando la zona exacta de la colisión cerca de la isla de Laki, a unos seis kilómetros de la línea costera de la capital. Entre los pasajeros había tres bebés y siete menores de edad, según el manifiesto de vuelo. Las autoridades confirmaron que todos eran de nacionalidad indonesia.

Pescadores afirmaron a medios locales que habían presenciado una explosión y hallado flotando en el mar los posibles restos del avión. En imágenes mostradas por el canal local KompasTV, varios pescadores que se hallaban faenando en la zona mostraron cables y otro equipamiento que habían encontrado en las inmediaciones del lugar en el que se estrelló el avión.

This is what we know about Sriwijaya Air flight #SJ182 based on ADS-B data.

Route: Jakarta to Pontianak

Callsign: SJY182

Aircraft: Boeing 737-500, PK-CLC

Take off: 07:36 UTC

Highest altitude: 10,900 feet

Last altitude: 250 feet

Signal lost: 07:40 UTChttps://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/CPzFJdsuJZ

— Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021