Pfizer y Moderna: ¿Cuánto dinero podrían obtener por la vacunas COVID?

La autorización de las vacunas de COVID-19 de Pfizer y Moderna en Estados Unidos es parte de un hito en la historia, la ciencia y la economía.

La decisión se convierte en una fuente de dinero para las empresas que desarrollan vacunas, los analistas de Wall Street proyectan que Pfizer y Moderna generarán en conjunto más de $32,000 millones de dólares en ingresos por la venta de la vacuna de COVID-19 tan solo el próximo año.

Pfizer por sí sola podría obtener $19,000 millones de dólares en ingresos por la vacuna de COVID-19 tan solo durante el próximo año de acuerdo a Morgan Stanley. En 2020 se estima que ganará cerca de $957 millones de dólares por ingresos por vacunas.

En el caso de Pfizer tendrá que dividir sus ingresos con la compañía alemana BioNTech con la que desarrolló la vacuna. El jueves un panel de expertos de la FDA recomendó el jueves conceder autorización para el uso de emergencia. La vacuna de Pfizer ya fue autorizada por el Reino Unido a principios de este mes.

Se espera que Pfizer recibirá $9,300 millones de dólares más en ingresos durante los próximos dos años a medida que el mundo continúe con el proceso de vacunación. A lo largo del año las acciones de la compañía han subido un 12 por ciento.

BREAKING: The @US_FDA has informed Pfizer that it will rapidly work toward finalization and issuance of an emergency use authorization. https://t.co/wZqxLJGqwc

— Secretary Alex Azar (@SecAzar) December 11, 2020