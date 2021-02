Pide el IMSS dar afecto por teléfono

Para que no seas parte de las estadísticas del Covid-19, personal del Seguro Social exhorta a la población a demostrar afecto a través de llamadas o videollamadas

Para que no seas parte de las estadísticas del Covid-19, personal del Seguro Social exhorta a la población a demostrar afecto a través de llamadas o videollamadas, haciendo uso de las redes sociales que acercan a las personas en esta pandemia.

Lo ideal en esta fecha tan especial para los mexicanos es no reunirse con

personas con las que no se habita, recomendó Alejandro Soto Villa, director del Hospital General de Zona no. 11 del Seguro Social.

“Estamos viviendo tiempos difíciles, y una manera diferente para que no pase desapercibido, lo ideal es no reunirse con personas con las que no se

habita en el mismo lugar y este año, entre más distancia, más amor”, subrayó el especialista.

Recordó que, en 2020, después de diversas celebraciones como el Día de

la Madre, Día del Padre o Navidad, hubo incremento en los contagios, por lo

que es necesario que este día festejemos con medidas no presenciales.

Soto Villa dijo que es importante no sentirse presionados por esta festividad, se debe de evitar el contacto con personas externas a nuestro hogar, permanecer en casa y si alguna persona presenta síntomas, no hay que minimizarlos. “Lo que sí está comprobado es que la infección se da cuando estamos en contacto cercano con personas infectadas y convivimos en un ambiente cerrado por varios minutos”, recalcó.

En el caso de los regalos, indicó que, aunque hay evidencia de que el

virus permanece en los objetos, no está comprobado contagiarse por esa vía