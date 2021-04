Piden a los ‘dreamers’ alistar documentación

Legisladores demócratas comenzaron a “pavimentar” el camino para el avance de una propuesta legislativa que dará a los “Dreamers” la oportunidad de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos.

“Las personas que se encuentren bajo estatus de ‘dreamers’ ya deben comenzar a prepararse con documentación que avale que no tienen antecedentes criminales, que no han sido deportados o salieron de Estados Unidos sin autorización”, dijo José Salvador Téllez.

El especialista en inmigración agregó que también quienes aspiren a calificar para una reforma migratoria sin ser dreamers, deben preparar documentación que compruebe que están en el país desde antes del 1 de enero de este año.

Esto incluye recibos de servicios como agua, luz, contratos de arrendamiento, comprobantes de pagos a su nombre y demás. “También es muy importante tener una asesoría migratoria profesional y revisar bien las calificaciones de quienes ofrecen servicios migratorios”, indicó.

La aprobación en la Cámara de Representantes en Washington ocurre en medio de una oleada migratoria en la frontera con México que vulnera la política migratoria del presidente Joe Biden, quien batalla para revertir la política migratoria de Donald Trump con una disminuida capacidad de respuesta para procesar a miles de migrantes que huyen de sus países y llegan a la frontera sur en busca de asilo.

Si el senado lo aprueba, los beneficiarios recibirán una residencia provisional condicionada por 10 años al término de los cuales podrán solicitar la residencia legal permanente (Green Card).

Cinco años después serán elegibles para convertirse en ciudadanos estadounidenses.

Tanto el proyecto de los dreamers como el de los trabajadores agrícolas incluyen un camino hacia la residencia y la ciudadanía estadounidense, pero cada uno por vías diferentes.

Los dreamers deberán demostrar que se encontraban físicamente en el país al 1 de enero de 2021 o antes. Quienes ingresaron después de esa fecha no califican.

Entre otros requisitos, deben carecer de antecedentes criminales y estar estudiando o haber obtenido un título o diploma de secundaria y pagar una cuota al momento de iniciar el proceso de regularización.

Quienes se encuentran de alta prestando servicio en las Fuerzas Armadas también calificarán para regularizar sus permanencias en EU.

Ambos planes contienen una lista de faltas que excluyen tanto a dreamers como trabajadores agrícolas para legalizar sus permanencias.

Entre ellas el haber sido condenado por cualquier delito grave, tres o más delitos menores (incluyendo mariguana), delitos que impliquen desobediencia civil son violencia), violencia doméstica y/o agresión sexual.

