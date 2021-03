Piden a padres cuidar a sus hijos de autolesiones

La Policía de Laredo, en el Mes Nacional de Advertencia Contra las Autolesiones, advierte a los padres de familia y tutores a que cuiden el comportamiento de sus hijos, pues regularmente aquellos que tienen a hacer un auto daño, inician desde los 13 años de edad.

Y el 17 por ciento de toda la gente, alguna vez se causa autolesiones por vivir situaciones estresantes o de mucha presión, como es la inestabilidad familiar, preferencia sexual no declarada, depresión y otros.

Cuando alguien hace cualquier cosa y todo lo necesario para provocarse un daño, una herida, una lesión, sentir dolor, padecer un sufrimiento personal, íntimo dolor corporal, daño en su físico.

El cortarse con instrumento agudo, es elegido por el 45 por ciento de las personas que se auto infringen daños a su humanidad.

Si usted sospecha o nota en su ser querido; cicatrices o también cortadas recientes o quemaduras nuevas, quizá rasguños frescos o que indican haber ocurrido no hace mucho tiempo, sitios de la piel muy enrojecida por ser excesivamente tallada o alterada como para causar una herida sangrante, es momento de poner atención.

Si frecuentemente trae objetos punzo cortantes en las manos, usa manga larga o pantalón completo en clima muy caliente, en playa, alberca o situaciones de andar ligeros y frescos de ropas.

Si la personal es de difícil trato social, problemas en relaciones interpersonales, si le hace constantes preguntas sobre su identidad personales, si le nota usted inestabilidad conductual y emocional, impulsividad o imprevisibilidad.

Si le dice a ustedes que se sienten indefensos, que están desesperados o que no valen nada (baja autoestima).

Recuerden que no están solos, pues el 50 por ciento de este tipo de personas buscan ayuda, pero con amigos, evitando a los profesionales, nunca acudiendo con quienes están facultados.

Las cifras están creciendo en Estados Unidos, hasta en un alarmante 50 por ciento desde el año 2009 a la fecha, sobre todo en jovencitas mujeres.

Depresión, ansiedad y desorden de personalidad, así como adicciones a drogas o alcohol, son factores o señales que no deben pasarse por alto, entre más notorio esto, más probable es que esté ocurriendo el auto daño.

