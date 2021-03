Piden ayudar a residentes afectados en Laredo, Texas

Los laredenses de buen corazón aún pueden contribuir para que residentes del oeste de Laredo que sufrieron daños en sus viviendas por la tormenta invernal hace dos semanas, puedan hacer reparaciones.

Tricia Cortez, directora ejecutiva del Centro Internacional de Estudios del Rio Grande (RGISC) dijo que quienes quieran hacer donaciones deben ingresar a la liga de especial que fue creada para ayudar a la gente y es Go Fund Me ent bit.ly/LaredoPipeRepair.

Resaltó que RGISC se unió a Habitat for Humanity y a la Regidora Alyssa Cigarroa para recaudar fondos para familias del Distrito 8 en la parte oeste de la ciudad.

El programa denominado PlumbFix tiene como objetivo principal ayudar a pagar reparaciones por tuberías reventadas por las bajas temperaturas que trajeron una onda congelante a la región la semana pasada.

“Estamos haciéndolo porque no podemos esperar a que llegue ayuda, esta severa tormenta invernal trajo consecuencias muy serias en el Distrito 8 porque aquí están las casas más antiguas de la ciudad y sus tuberías son muy viejas”, indicó la Regidora Cigarroa.

Resaltó que el frío bajo cero rompió tuberías y causó severos problemas a decenas de familias en el Distrito 8 donde además muchos se quedaron sin luz hasta por cuatro días.

“El agua es vida, ayudar a familias a reparar los daños de plomería par que puedan tener agua potable en sus casas es lo menos que podemos hacer”, dijo Tricia Cortez, directora ejecutiva de RGISC.

Por su parte, Carol Sherwood, directora ejecutiva de Habitat for Humanity, dijo que el desastre le pegó más duro a la población más vulnerable y la organización a su cargo se une con mucho gusto a esta campaña de ayuda a los residentes del Distrito 8.

El programa de ayuda va a dar prioridad a quienes requieran reparaciones de emergencia que pongan en riesgo sus vidas, su salud y su seguridad.

Los cheques se deben hacer a RGISC con la anotación “PlumbFix” y se deben enviar a 1 West End Washington Street, Bldg. P-11, Laredo, TX 78041 o bien pueden llamar al (956)718-1063 para que pasen a recogerlos.

Los residentes del Distrito 8 que necesiten ayuda de emergencia para reparar daños de plomería deben contactarse a la oficina de Habitat for Humanity en el (956) 724-3227.

