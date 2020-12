Piden conducir con precaución

Compartir esta publicación













Manejar a la defensiva, no conducir cansado, ni alcoholizado, no distraerse, abrocharse el cinturón de seguridad, manejar dentro de los límites de velocidad y observar que no haya patrullas, ambulancias o apagadoras en recorrido urgente por las carreteras de Texas.

Además, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), recomienda a todos los que saldrán de viaje en estos últimos 8 días del año, para pasar con sus familias o seres queridos, la Noche Buena, Navidad y Fin De Año, a que antes de conducir revisen sus unidades (llantas, luces, frenos, niveles de líquidos, neumático de refacción, herramientas, batería, llevar una linterna de mano, señales de emergencia, bidón de gasolina y otros).

Erick Estrada sargento y vocero del DPS de Texas, pide a los viajeros de fin de año, tener mucho cuidado con el clima y lo peligroso de las superficies, en sitios nevados, con heladas, lluvia tupida, aguahielo, granizo.

Moverse a un lado si ven vehículos de emergencia, unidades rotuladas, con torretas y sirenas encendidas, también pueden ser vehículos nodriza custodiando cargas de gran dimensión, igual que grúas maniobrando sobre la vía, retirando autos chocados en plena cinta asfáltica.