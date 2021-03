Pide IRS no caer en fraude con preparadores

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) alertó a los contribuyentes para que elijan un preparador de declaraciones de impuestos con cuidado porque algunos causan gran daño a través del fraude, robo de identidad y otras estafas.

Las personas valoran a los buenos preparadores de declaraciones de impuestos por ayudarlos a superar una situación tributaria complicada o por estar disponibles cuando no tienen tiempo para preparar su propia declaración de impuestos.

Los preparadores de declaraciones de impuestos pagados completaron más de la mitad de las declaraciones de impuestos presentadas al IRS en el año tributario 2018.

Es muy importante elegir un profesional de impuestos adecuado. Después de todo, la gente confía en ellos con su información personal y financiera más confidencial pero no importa quién la prepare, la precisión de una declaración de impuestos es en última instancia responsabilidad del contribuyente.

Irma Treviño, vocera del IRS, dijo que se protege a los contribuyentes mediante la evaluación de multas civiles significativas contra los preparadores de declaraciones deshonestos y al trabajar con el Departamento de Justicia para poner fin a las estafas y procesar a los criminales detrás de éstas.

La página Elegir un profesional de impuestos en IRS.gov tiene información acerca de las credenciales y calificaciones (en inglés) del preparador de declaraciones de impuestos.

Por ley, cualquier persona a la que se le pague para preparar o ayudar en la preparación de la mayoría de las declaraciones de impuestos federales debe tener un número de identificación tributario del preparador (PTIN, por sus siglas en inglés) válido.

Los preparadores pagados deben firmar e incluir su PTIN en la declaración.

