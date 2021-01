Piden no caer en fraudes

No caiga en Fraudes. Estar alertas e ignorar telefonemas o correos electrónicos supuestamente del IRS, Departamento del Tesoro u otra autoridad federal, estatal o local pidiendo información personal de los laredenses, para enviarles el nuevo apoyo por impacto económico ya anunciado por el presidente entrante Joe Biden.

“Porque desde ya se han se desatado los intento de fraudes, tanto para robar el apoyo del gobierno federal, como para hurtarles sus datos personales y vacíales sus cuentas bancarias, despojarles del dinero o utilizar sus datos para fraudes, robos u otras acciones ilegales, cometidas a su nombre, de usted, que fue el que les proporcionó su información delicada a gente que le contactó haciéndose pasar por agente del gobierno”, dijo Joe Baeza, Detective de la Policía de Laredo.

Ahora con el arribo del nuevo gobierno federal ya para este miércoles 20 de enero y con el anuncio ya realizado por el presidente Biden, han empezado a incrementarse las llamadas de delincuentes.

“Los ladrones están en todo, de eso viven, así que nadie proporcione información a quien les telefoneé o les contacte por internet, porque el IRS, Departamento del Tesoro o cualquier otra agencia gubernamental, sea federal, estatal o local, ninguna pide información personal, vía teléfono, mucho menos los datos privados de los ciudadanos”, agregó Baeza, también vocero de la policía local.

Vienen los segundos apoyos de 1, 400 dólares por adulto, después de los 600 otorgados en diciembre.

“Les ha vendo muy bien a los ladrones esta ayuda federal por la pandemia del COVID-19, tal y como se sucedió en abril y diciembre pasados” comentó el policía.

Y los abuelitos, los adultos mayores, suelen ser las víctimas más vulnerables, sus familias deben advertirles y cuidar de que no sean timados.

