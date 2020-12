Protectores de animales piden no regalar mascotas en Navidad

Compartir esta publicación













Cientos de perros y decenas de gatitos, viven en refugios de animales, mientras que otros viven en las calle, muchos de ellos abandonados luego de que fueron comprados para regalo de Navidad, por ello se pide no regalar mascotas.

Te puede interesar: Duplican la esperanza: autorizan segunda vacuna covid

Se estima que más del 30% de los animales que se regalan en Navidad son abandonados o cedidos meses después. No contribuyas a esta cifra y NO regales mascotas. Un animal no es un juguete que se tira cuando te cansas o está viejo, es un ser vivo que necesita muchos cuidados y un dueño responsable. Un fiel compañero que te acompañará durante toda su vida.

Primero hay que asegurarse de que la persona que se la va a regalar al nuevo compañero lo desee realmente. Es una gran responsabilidad y, por lo tanto, debemos saber si esa persona está dispuesta a hacerse cargo de la mascota durante toda su vida que puede ser muchos años.

Una mascota requiere muchos cuidados y atenciones, alimentarla adecuadamente, ocuparse de su aseo, de una buena atención sanitaria. Es decir, hay que dedicarle mucho tiempo, para jugar con ella, sacarla a pasear y educarla, detalles que requieren paciencia y tiempo libre.

Otro factor importante a tener en cuenta es el económico, ya que mantener a una mascota supone un gasto considerable en vacunas, visitas al veterinario, alimentación y otros cuidados. Hay que asegurarse de que la persona en cuestión pueda y quiera afrontar todas las responsabilidades que eso conlleva.

Es fundamental saber dónde vive el futuro dueño de la mascota. Si vive en una casa con mucho espacio, podemos plantearnos regalarle un perro de mediano o gran tamaño; si vive en un piso pequeño, tendremos que olvidar esa opción y elegir una mascota más adecuada.

No podemos olvidar que hay personas alérgicas a ciertos animales, una condición determinante a la hora de elegir mascota.

No tiene sentido regalar una tortuga a alguien al que no le gustan los anfibios. Es mejor asegurarnos de que nuestra elección será de su agrado y, si no estamos seguros, no arriesgarnos.

Otro factor que nos puede ayudar a tomar esta importante decisión son las necesidades de la persona a quien va ir dirigido el regalo. Si es un anciano, seguro que agradece la compañía de una mascota, pero tendrá que ser un animal que no requiera demasiados cuidados. Para un niño, por ejemplo, podemos elegir uno simpático y juguetón, que le dé energía y le aporte optimismo.