Piden a laredenses no viajar a Nuevo Laredo

Las autoridades de salud en Laredo alertaron a la población para evitar viajes a otras ciudades, incluido Nuevo Laredo, a fin de reducir los riesgos de más contagios de Covid-19 en esta comunidad.

El doctor Víctor Treviño, autoridad médica de Laredo, advirtió que la ciudad se encuentra en la más alta alerta sanitaria que es el nivel 4, con más de 3 mil casos activos del virus y una prevalencia de casi un 30 por ciento.

El funcionario pidió a los residentes quedarse en casa y evitar salir a menos que sea muy necesario, ya sea porque van a trabajar, comprar alimentos, visitar a un médico o adquirir medicamentos.

Destacó que el nivel de infecciones ha ido en aumento constante, y no se ha logrado establecer un control del virus.

#COVID19Update 7/22- As of 12pm – 14,818 people have been tested; 4,472 are positive (3,270 active); 9,341 are negative; 1,005 are pending; 1,125 have recovered; and 77 have passed. 160 remain hospitalized with 64 in the ICU #CityofLaredo

For more info: https://t.co/hRQHb5SCMF pic.twitter.com/ee0Nr4oicO

— City of Laredo (@cityoflaredo) July 22, 2020