Piden que residentes de Laredo, Texas supervisen energía eléctrica

Luego de la crisis de energía eléctrica que dejó sin suministro a 40 mil hogares en Laredo, el diputado estatal Richard Peña Raymond presentó ayer una propuesta de ley para que los miembros de la mesa directiva encargada de la distribución eficiente de la electricidad, sean residentes en el Estado.

El legislador laredense presentó la propuesta HB 2034 ante un comité de la Cámara de Representantes en Austin, solicitando que los integrantes de la mesa directiva de Electric Reliability Council of Texas (ERCOT), sean personas residentes en el Estado.

“Es irónico que quienes deben supervisar la eficiente distribución de la electricidad en una crisis como ésta, no vivan en Texas y por lo tanto no le den la importancia que merece este tema; es imperativo que vivan en el estado”, afirmó.

Mencionó que cientos de miles de personas se quedaron sin luz, sin agua, perdieron comida por no tener luz, se les dañaron aparatos y sufrieron un frío intenso durante la tormenta invernal con temperaturas bajo cero.

“Todos los afectados esperaban que la crisis pasara rápido y se resolviera de manera eficiente, pero no fue así, es imperativo que los miembros de esta mesa directiva estén cerca de donde hay crisis para supervisarla bien”, mencionó.

En Laredo hubo personas que estuvieron hasta cuatro días sin energía eléctrica y muchos sin agua, debido al deficiente manejo de la crisis por parte de los miembros de ERCOT.

Peña Raymond espera el respaldo de los miembros del Congreso de Texas, para la aprobación de esta propuesta legislativa.

“El objetivo es que la electricidad sea manejada en Texas por los texanos. Hay que regresar el poder a la gente”, afirmó.

