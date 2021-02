Piden respetar paso de tráileres

Un tractocamión-remolque cargado, puede pesar más de 80 mil libras así que viajando a 65 millas por hora en carretera, necesita más de 200 yardas para hacer un alto total.

El chofer de una unidad de este tipo tiene más puntos ciegos, es decir zonas donde su vista tiene nula cobertura, sitios donde no alcanza ver alrededor suyo, estas condiciones adversas para su manejo o “lagunas”, son más grandes y/o largas que los de un conductor en un auto familiar o camioneta “pick up”.

El Departamento de Transportación de Texas (TDOT) pide compartir el camino de unos y otros, así como recuerda a la comunidad local y el área, que esta es una zona por excelencia de transporte de carga, dado el liderazgo latinoamericano del comercio exterior, aunado al incesante tráfico en el yacimiento de carburantes conocido como Eagle Ford Shale.

Entonces pide más consideración a camioneros y conductores de autos convencionales. Este 13 de enero a las 3:30 de la tarde sucedió un accidente múltiple, 53 millas al norte de Laredo, sobre la carretera interestatal 35, viniendo hacia esta frontera, en la “carambola” participaron siete camiones de carga y cinco vehículos ligeros, entre estos, una van grande de pasajeros, 3 camionetas “pick up” y 1 auto compacto.

En las trocas con alberca (pick up) es donde fallecieron las 3 víctimas.

“El peso de estas moles de 18 llantas, el tiempo requerido para frenar y acelerar, así como los puntos ciegos para el trailero, hacen que sea muy riesgoso manejar enseguida o cercando a estas grandes máquinas”, dijo Raúl Leal, vocero de Tx DOT.

Los conductores de autos ligeros deben evitar manejar pegados a estos, atrás muy cerca de los mismos, o rebasarlos y cerrarse muy cerca al frente de los tractores. Estos sitios de difícil visibilidad o acceso a la vista del camionero, están atrás, adelante y en ambos costados del binomio camión-remolque.

Una regla sencilla para los automovilistas de autos o camionetas de pasajeros, es que si ellos nos pueden ver al trailero a través del espejo lateral del camionero, colocado en el costado exterior de la cabina del tractor, entonces él tampoco puede verlos a ellos en sus vehículos, que van muy pegados y en un sitio más debajo de la altura en que maneja un chofer de camión de carga.

Sólo rebasar donde se permita, no colocarse muy pegado atrás del camión-remolque (no menos de 200 pies) ; ni enfrente (cuando menos 20 pies) cuando de inmediato rebasó al tractor.

Nunca cruce el camino detrás de un camión que está yendo de reversa.

