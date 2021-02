Piden tener cuidado con los calentadores y el monóxido de carbono

Con los apagones de energía eléctrica que afectan a gran parte de Texas, el Departamento Estatal de Servicios de Salud hizo un llamado urgente a la población para tener extrema precaución con el uso de generadores que producen monóxido de carbono.

Los generadores de energía deben colocarse en el exterior y alejados al menos 10 pies de las casas y jamás deben operarse en las cocheras o en el interior de las viviendas.

Inclusive, se recomendó no dejar encendidos los vehículos con la cochera cerrada porque pueden producir monóxido de carbono capaz de matar a una persona.

Las autoridades de salud alertaron además sobre el uso de asadores y parrillas porque también causan monóxido de carbono y son altamente peligrosas si se utilizan dentro de las viviendas para generar calor.

El monóxido de carbón es un gas invisible y sin olor producido por la quema de gasolina, de propano, de madera, de carbón y otros combustibles. Si se respira en un espacio confinado, puede reemplazar al oxígeno en la sangre, causar un envenenamiento y la muerte.

Los síntomas de una intoxicación con monóxido de carbono incluyen sueño, debilidad, dolor de cabeza severo, náusea y confusión.

Cualquier persona con estos síntomas debe ser llevada al exterior o a una zona ventilada y buscar atención médica inmediata.

Las autoridades recomendaron a quienes están sin luz cerrar bien ventanas y cortinas, cerrar los cuartos, poner toallas bajo las puertas, comer bien y tomar líquidos y vestir con ropa suficiente para calentar el cuerpo.

En Laredo poco más de 32 mil residencias están sin energía eléctrica debido al apagón que afecta a la ciudad desde la noche del domingo. Las autoridades abrieron un refugio en Sames Auto Arena para que se calienten un poco e inclusive pasen la noche.

🔔 Attention! There is an issued boil water notice effective immediately for the Highway 359 corridor in the easternmost part of Laredo. To view current boil water notice neighborhoods and subdivisions please visit:https://t.co/K4Pys93RdZ pic.twitter.com/8yJFqaIhFW

— City of Laredo (@cityoflaredo) February 18, 2021