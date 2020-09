Pierden 10 millones de dólares por falta de mexicanos

LAREDO, TEXAS.- La falta de visitantes de México le ha pegado muy duro a la caja registradora más grande del gobierno de Laredo y desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo hasta agosto, ha causado pérdidas de casi 10 millones de dólares en el Sistema de Puentes.

Las restricciones impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional a los viajeros no esenciales en los puentes internacionales, han provocado sensibles bajas en el movimiento de tráfico vehicular y peatonal de Laredo a Nuevo Laredo.

Los ingresos del Sistema de Puentes (LBS) que rebasan cada año los 70 millones de dólares, se han visto severamente recortados debido al Covid-19, a tal grado que en este año fiscal apenas se espera llegar a unos 55 a 60 millones.

El reporte de la dependencia indicó que las pérdidas han sido constantes estos seis meses y se espera que en septiembre también haya números rojos.

En marzo, la recaudación de peaje por cruces de vehículos y de personas hacia el lado mexicano dejó pérdidas por 583 mil 160 dólares en comparación con los ingresos del mismo mes, pero del 2019, en abril la baja fue de 2 millones 38 mil, y en mayo de 2 millones 326 mil 259 dólares.

En junio las pérdidas con relación al 2019 fueron de 987 mil 954 dólares, en julio fueron de 2 millones 207 mil 129 y se estima que en agosto fueron de cuando menos 1.5 millones de dólares, con lo que en seis meses han de jado de ingresar a las arcas de Laredo casi 10 millones de dólares por el peaje hacia el lado mexicano.

En total, desde el comienzo del año fiscal 2019-2020 en octubre y hasta julio, LBS ha recaudado 49 millones 807 mil 926 dólares, mientras en el mismo periodo de un año antes fueron 58 millones 226 mil 549 dólares para una diferencia de 8.4 millones de dólares menos y una baja de ingresos de un 14.5%.

El reporte del gobierno de Laredo estableció que en el cruce de vehículos ligeros hacia Nuevo Laredo hay una baja del 25.1% en el año fiscal, en el cruce de peatones es del 31.8% y en los cruces de camiones de carga del 6%.

Apenas en las primeras dos semanas de septiembre, LBS ya reporta una baja del 50.6% en vehículos ligeros, de un 58.4 en peatones y del 6.4 en camiones.

#CityofLaredo #COVID19Update 9/18 – As of 12pm – 46,703 people have been tested; 13,053 are positive (525 active); 12,247 have recovered (estimated); and 281 have passed. 99 hospitalized (49 ICU) For more information: https://t.co/hRQHb5SCMF#HolaLaredo #LaredoHealth pic.twitter.com/y71Ah1qSzP

— City of Laredo (@cityoflaredo) September 18, 2020