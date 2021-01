Pierde el año por falta de conexión

Compartir esta publicación













Para Ángel, vivir en la periferia de Nuevo Laredo y sin internet de casa le ha valido reprobar sus materias, pues para conectarse a las clases en línea debe utilizar un celular y usar sus datos que le consumen rápidamente el saldo de su teléfono.

“Reprobé todas las materias en la Escuela Preparatoria Municipal, no tengo computadora para hacer mis trabajos y ahora todas las clases son en línea y aquí se va la señal”, informó Ángel Aarón Guel Méndez, estudiante de la colonia Los Artistas 1.

Decepcionado, pero con ganas de aprender, dijo que la única forma de seguir adelante es repetir el año, sin considerar el tiempo.

“Por la pandemia que vivimos por el Covid-19 no tenemos clases presenciales, como en todo el país, son en línea, pero yo mis tareas las hago sólo por celular y muy frecuente se queda dando vueltas porque la señal se va, no tengo una laptop o computadora”, dijo.

Apenado, pero sincero, el joven preparatoriano contó que para él y muchos estudiantes de escasos recursos es un doble reto el estudio, sin la posibilidad de que sus padres Manuela Mendoza Gallegos y Ángel Arturo Guel Covarrubias le compren el equipo se atiene a lo que puede utilizar.

Consciente de la situación económica que prevalece en su hogar, apoya a su padre de oficio albañil a recolectar fierro en las calles cuando escasean los trabajos en la obra y completar el gasto.

“Tengo problemas para conectarme, acá la señal se va, luego se acaban los datos rápido y no termino, es un problema”, manifestó el joven que vive en calle Eveo Sánchez en manzana 1 y Eulalio González.

Agregó que las clases presenciales son mejor que las de línea para él, sacando mejor provecho, pero por la contingencia sanitaria, ya pasó un año de estar en esta nueva modalidad.

“Es difícil para mí desarrollar mis tareas de las distintas materias, no puedo y una compañera me ofreció ayudarme y que presentara sus trabajos pero le dije que no, prefiero repetir el año y sacar provecho en el aprendizaje, destacó el estudiante de 16 años.

Sin olvidar sus materias el muchacho se sienta en la mesa de la cocina y muestra las carpetas que conserva y repasa en algunos momentos.

Para Guel Méndez el hecho de reprobar lo desanima, pero también lo obliga a seguir para avanzar en sus estudios y apoyar a su familia.

“Quiero terminar y de esto estoy seguro y mis padres estarían orgullosos, avanzar más y que esto no sea impedimento, espero y termine la pandemia”, concluyó el estudiante.