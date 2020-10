Gobierno de EEUU ‘pierde’ 545 padres de niños separados en frontera

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha informado a un tribunal que no ha podido localizar a los padres de 545 niños separados forzosamente en la frontera sur del país.

La organización, además, tilda de “cruel” la “práctica de separación familiar” llevada a cabo por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

El Gobierno de EE.UU. implementó formalmente en 2018 la conocida como política de ‘tolerancia cero’, que consistía en separar a niños y progenitores en la frontera con México.

Sin embargo, más tarde se supo que, en realidad, se había comenzado a llevar a cabo esta práctica en 2017, bajo un programa piloto.

Las 2.800 familias separadas en la frontera bajo ‘tolerancia cero’ en 2018 permanecían bajo custodia cuando una orden ejecutiva puso fin a esta polémica medida.

Sin embargo, la mayoría de los más de 1.000 padres separados de sus pequeños bajo el programa piloto ya habían sido deportados antes de que un juez federal en California ordenase que fueran localizados para reunificar a las familias.

