Extravían cuerpo de Don Agustín en hospital de Nuevo Laredo

Al menos nueve familias de derechohabientes del Seguro Social podrían estar llorando a restos que no corresponden a sus seres queridos, debido a que extraviaron uno de los cuerpos, y no aparece como parte de los fallecidos del 27 de enero.

Agustín Posada Reyes pereció en esa fecha por choque séptico e infección en las vías urinarias mientras recibía hemodiálisis, revela su certificado de defunción. Su familia cumple hoy 17 días buscando sus restos.

Lo único que los Posada piden es el cuerpo para tener la certeza de que es a su padre a quien sepultarán y no alguien más, señalaron María de la Luz Mata Flores, viuda de Posada, de 75 años y su hija Maribel Posada Mata.

Esposa e hija de Don Agustín exigen que les entreguen el cuerpo.

“Quién sabe a cuántas personas han entregado que lo mejor ni son sus familiares y les están llorando”, expresó Maribel.

El temor de la familia es que el cuerpo de su padre sea uno de los que cremaron ese día y haya sido entregado a otra familia, pues en este escenario no habría pruebas -ni siquiera de ADN- con qué comprobar que es su padre, ya que una vez hecha la cremación, no queda suficiente material genético para hacer exámenes.

‘NADIE SABE NADA’

A 16 días de buscar el cuerpo de su padre no hay respuesta alguna, ya exhumaron a seis personas y don Agustín no está entre ellos.

“No me dan razón de nada… ahí en el Seguro ya todos sabían que había un cuerpo perdido, más yo no sabía que era el de mi papá. El cuerpo no está, yo le pregunté al director: ‘¿Entonces el cuerpo de mi papá no está aquí en el Seguro?’, y me dijo: ‘No, no está’”, expresó con llanto Maribel ante la impotencia de no saber.

“La funeraria que nosotros contratamos no se lo llevó, el personal del IMSS quería darle otro cuerpo que no era, mi hermana se encargó de lo de la funeraria.

Ellos, ya habían ido a recogerlo al IMSS por la noche, pero ya su cuerpo no lo encontraron, no estaba, le querían entregar otro cuerpo a mi hermana que no era y el cuerpo estaba sin identificar, cuando él sí traía identificación, y de eso estoy segura porque yo entré a despedirme de él cuando recién falleció y traía el brazalete con su nombre”, añadió.

El cuerpo de su padre, quien a pesar de no tener coronavirus, fue llevado al mortuorio del área de Covid, además de que solicitaron fotos de las personas fallecidas para saber si entre ellos estaba el cuerpo, pero no quisieron, señaló Maribel, por lo que junto con su familia exigen se hagan responsables y les entreguen los restos.

“Queremos el cuerpo, que nos lo entreguen, es lo que yo pido… lo que está pasando ahorita yo no se lo deseo a nadie.

“Estoy consciente que mi esposo ya falleció, lo único que quiero es su cuerpo, enterrarlo y tener un lugar dónde llorarle”, manifestó María de la Luz, esposa de Agustín.

Pidió que los restos que les entreguen, sean los de su esposo, el padre de sus tres hijos, ya que sospechan que al estar entregando el IMSS los cuerpos en cajas selladas como parte del protocolo de pacientes con Covid, pudo ser entregado a otra familia, ya que el día que falleció Agustín Posada, murieron también otras ocho personas.

Por ahora, la familia sólo cuenta con el certificado de defunción.

PEREGRINANDO ENTRE HOSPITALES

Maribel en su desesperación acudía a diario al hospital, a las Unidades de Medicina Familiar 76 y 78, pues les habían dicho que le aplicarían la prueba Covid por protocolo, pero nadie sabía nada, y la refirieron a la Secretaría de Salud, donde el personal le informó que no había nadie con sus datos.

Los Posadas Mata exhortaron a otras familias que hayan perdido recientemente un ser querido en el IMSS, a que verifiquen que realmente sean ellos, ya que uno de esos cuerpos podría ser el de su padre.

“Se encuentran investigando para deslindar responsabilidades entre ellos, y cualquiera de las funerarias que recogieron los cuerpos, por lo que hoy la familia Posada Mata tendrá otro encuentro con el directivo de este nosocomio, y de no tener ya el cuerpo de su padre, demandarán al personal del IMSS por estos hechos, ya que lo único que quieren es tener los restos de su padre con ellos”, señaló el IMSS de Nuevo Laredo, con respecto a esta problemática.