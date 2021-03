Pimpinela Escarlata cuenta lo duro de su niñez y cómo logró triunfar

Compartir esta publicación













Pimpinela Escarlata es una superestrella de la lucha libre pero para haber logrado esto tuvo que pasar por muchas dificultades. Su éxito de debió a su esfuerzo, dedicación, y entrega arriba del ring. Una de las pruebas más complicadas fue la que tuvo que pasar desde niño con su entorno social por el solo hecho de ser homosexual.

Mario González Lozano, nombre real de Pimpinela Escarlata, recuerda que tuvo una niñez dura debido a que la mayoría de sus amiguitos solían hacerle burla por ser gay, aunque ello lo impulsó a forjar su carácter porque recurrentemente se terminaba agarrando a golpes con ellos.

“Yo nací para ser luchador. Ahí donde yo vivo, en Tierra Libertad, hay una escuela que se llama Ricardo Flores Magón, que está enfrente de la casa de mi madre, yo estudié ahí la primaria seis años; como de los 9 a los 13 años, siempre iban a quejarse con mi mamá, le gritaban: ‘doña Socorro, su hijo el maricón, ya golpeó a mi hijo’; y mi mamá les contestaba: ‘sí, pero con motivo, por qué lo insulta, por qué le dicen joto si él no es’.

Mi mamá decía que yo no era gay”, recuerda Pimpinela.

“Me decían joto y los agarraba y los golpeaba, yo había estudiado Taekwondo; pero yo traigo esa violencia desde esa edad, desde ahí nadie me ha golpeado, siempre les he ganado, porque me buscan, me ofenden en la calle, y yo chiquillo, los agarraba y los golpeaba. Pimpinela Escarlata

Iban y le daban la queja a mi mamá, que ella se peleó ahí dos veces con dos mamás. Les decía: ‘con mis hijos no se metan que se las van a tener que ver conmigo’, comenta.

No obstante, “La Pimpi” conmo cariñosamente le llaman en el ambiente de los costalazos explica que pese a ello jamás pasó por su cabeza que fuera a llegar a la lucha libre, pues en aquel momento su temperamento estabas enfocado solo en defenderse de las burlas e insultos.

“Nunca me pasó por la cabeza que yo fuera a ser luchador, tenía 13 años y era bien golpeador, bien callejero, nadie me quería en la cuadra, gritaban: ‘ahí viene el joto y ni le busquen que es bien peleonero, y ni le busquen que su madre le da rienda’. Y resulta que ese joto hoy está aquí, y yo nací para esto, porque todo sacrificio tiene su recompensa, gracias a la lucha libre he tenido todo”, menciona el luchador exótico.

Lo corrieron de su casa

Antes de ponerse el nombre que lo hizo famoso, Mario González probó en la lucha libre con los pseudónimos de La Pantera Rosa y El Play Boy, incluso se tatuó el símbolo del famoso conejito lo que provocó que lo corrieran de su casa.

“Cuando comencé (a luchar) como el Play Boy, le enseñé a mi mamá este Play Boy (un tatuaje en el brazo) y me maltrató y me corrió en pocas palabras de la casa. Eso me sirvió para abrirme las puertas y hacerme independiente”. Mario González

Ya tenía unos 15 0 16 años cuando me corrieron. Me fui a Juárez y duré 10 años allá, trabajé de cocinero, obrero y ayudante de electricista. Trabajé en la nieve y el frío, pero gracias a que me corrieron de la casa mis papás, tuve la escuela de la vida, se me abrieron muchas puertas, me formé como la Pantera Rosa, el Play Boy.

Estuve 10 años en Juárez, pero mandándole su dinerito a mi mamá cada ocho días”, relata.

No obstante, el gladiador hace un llamado a los padres de familia a que apoyen a sus hijos que lleguen a tener una orientación sexual distinta. “La mía era la clásico historia del “jotito” que se dan cuenta en su casa y los corren; por eso les digo a esos padre de familia que no los corran, no lleguen a que uno se quite la vida, que uno sea cobarde, tienen que apoyarnos, darnos confianza. Somos seres humanos que valemos mucho”, finalizó.

