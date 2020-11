¿Pino natural o artificial para la decoración navideña?

Compartir esta publicación













Al finalizar noviembre muchas familias comienzan a decorar sus hogares con toques navideños, y una pieza fundamental es el pino. Para ello se debate entre árboles naturales a los mejores costos, o bien opciones ecológicas cómo los artificiales, o incluso la novedad de los que se pueden ya plantar en el hogar. Para cualquiera que sea el gusto, traemos la información para tomar las mejor decisión.

Desde hace muchos años en México y otros países se acostumbra adornar un árbol, de preferencia algún tipo de pino. Tradicionalmente se utiliza uno natural, pero también existen los artificiales y recientemente se han dado a conocer otras opciones ecológicas.

¿Cuánto cuesta un árbol de Navidad natural?

De acuerdo con algunos sitios de venta en línea y los propios portales de algunas tiendas departamentales, los costos de un árbol de Navidad natural van desde los 600 hasta más de 5 mil pesos. La variante en los precios de uno natural dependerá del tamaño, y la especie de pino que se elija.

Opciones ecológicas para la Navidad

De unos años a la fecha la ecología y lo que se refiere a la conservación del planeta ha tomado gran relevancia, por lo que también para la temporada navideña se han dado a conocer opciones con las cuales no se tenga que adquirir un árbol natural.

Árbol artificial

Las piezas artificiales son sin duda la opción número uno y la más tradicional, es ocupada desde hace décadas y cada vez son más los estilos que puedes encontrar. La ventaja de éstos, es que puedes encontrar sin problemas el que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.

Los costos de un árbol artificial van desde los 300 o 400 pesos, hasta más de 10 mil, ya que hay algunos que ya vienen con luces integradas, o que utilizan alguna tecnología innovadora, lo que incrementa su costo.

Opción de madera y otros materiales

Para quienes no quieren dejar de celebrar la temporada, pero por alguna razón no pueden adquirir un árbol tradicional, existen las opciones que están elaboradas con madera reciclada o algún otro tipo de material. Éstos se pueden adornar de forma típica, con luces y esferas y su precios varían entre los 800 y mil 600 pesos.

Plantar uno propio

Tener un árbol de Navidad propio no es tan complicado, puedes elegir un pino de la especie que prefieras y colocarlo en una maceta grande, lo deberás podar cada cierto tiempo para que no alcance gran tamaño, pero sin duda es una opción con la que no deberás gastar en cada temporada.